Der Bonner Konzern freut sich über einen Coup und kauft von der FIFA die TV-Rechte an der Fußball-WM 2026. Doch was wird das für die Zuschauer bedeuten?

Von Caspar Busse

Die Verträge mit dem Fußballweltverband FIFA sind sehr umfangreich - und mutmaßlich auch sehr teuer. Die Deutsche Telekom hat dennoch nicht nur die gesamten Übertragungsrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr erworben. Dazu kommen weitere Turniere, etwa die Frauen-WM 2027 in Brasilien oder die U20-Weltmeisterschaften der Junioren 2025 und 2027. Das Paket umfasse insgesamt 272 Live-Übertragungen, teilte der Bonner Konzern am Freitag mit. „Die Telekom hat das größte Rechtepaket gekauft, das es jemals gab“, sagte Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden.