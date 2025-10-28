Ungewöhnlich lange hat es diesmal gedauert, bis der Fußballweltverband Fifa die Fernsehrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr verkauft hat. Die Verhandlungen zogen sich, erst gut ein Jahr vor dem Beginn des Turniers hatte die Deutsche Telekom dann Ende Mai den Zuschlag erhalten. Die WM findet im Juni und Juli 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko statt, mit insgesamt 48 Teilnehmern und 104 Spielen ist es das größte Turnier aller Zeiten. Auch deshalb dürfte der Kaufpreis, der nicht öffentlich ist, ansehnlich sein. Die Telekom spricht immerhin vom „größten Rechtepaket, das es jemals gab“.
FernsehenWarum die Telekom auf Thomas Müller und die Fußball-WM setzt
Der Bonner Konzern investiert viel Geld und will damit sein Streamingangebot Magenta pushen. Das Ziel sind zehn Millionen Abonnenten – aber die Konkurrenz ist hart.
Von Caspar Busse
