Zum Hauptinhalt springen

Goldener Ballsaal in WashingtonTrumps Werk und T-Mobiles Beitrag

Lesezeit: 2 Min.

Hier soll der Ballsaal entstehen: Abrissarbeiten am Ostflügel des Weißen Hauses in Washington.
Hier soll der Ballsaal entstehen: Abrissarbeiten am Ostflügel des Weißen Hauses in Washington. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Der US-Präsident lässt einen pompösen Ballsaal ans Weiße Haus anbauen. Auf der Liste der Spender stehen die üblichen Verdächtigen, aber nicht nur.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Es gehört in den USA zum guten Ton, dass sich reiche Spender ihren eigenen Museumsflügel kaufen. Sie sehen das als ihren Weg, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Schließlich zahlen sie auch weniger Steuern. Manche versuchen, so von ihren fragwürdigen Geschäften abzulenken, wie die Sacklers, die mit ihren Schmerzmitteln Millionen Amerikaner abhängig machten. Andererseits können sich Häuser wie das New Yorker Metropolitan Museum so mal eben einen 550 Millionen Dollar teuren Anbau leisten. Davon können deutsche Kultureinrichtungen nur träumen.

Zur SZ-Startseite

Familie und Beruf
:„Ich finde, Kindern geht es besser, wenn sie die ersten Jahre bei der Mutter bleiben“

Die eine hat zwei Kinder und arbeitet Vollzeit, die andere hat sechs und sagt: Muttersein ist der wichtigste Beruf der Welt. Wie blickt die eine auf das Leben der anderen? Ein Streitgespräch.

SZ PlusInterview von Kerstin Bund und Oliver Klasen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite