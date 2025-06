Das Unternehmen soll an der Entwicklung der Kontrollzentren, Bodennetze und an einem speziellem 5G-Netz beteiligt sein. Von Iris² sollen auch Privatkunden profitieren.

Von Dieter Sürig

Es ist fast ein halbes Jahr her, dass die Europäische Kommission die Industrie damit beauftragt hat, ein Gegenstück zu Elon Musks Satellitennetzwerk Starlink zu schaffen. Es heißt Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) und soll von einem Konsortium um die europäischen Satellitenfirmen SES, Eutelsat und Hispasat gebaut werden. Zu den Unterauftragnehmern gehören unter anderem die Satellitenhersteller Airbus und OHB sowie die Deutsche Telekom.