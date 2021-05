Kommentar von Philipp Bovermann

Was ist blau, hat einen Papierflieger im Logo und Nazis lieben es? Der Messengerdienst Telegram. Seit Jahren tummeln sich dort Verbrecher und Hetzer. Über die Suchfunktion gewährt sie Zugang zu Drogenhandel und Extremismus aller Art, zu dem Dreck also, der sich seit einiger Zeit aus dem anonymen Teil des Internets, dem sogenannten Darknet, in die Messengerdienste verlagert - allen voran in Telegram. Dort wähnen sich die Nutzer, anders als etwa auf Whatsapp, das Facebook gehört, unbeaufsichtigt und sicher.