Der Nachrichtendienst Telegram hat einen schlechten Ruf, verbreitet Falschmeldungen und Hassbotschaften. Jetzt sitzt der Chef des Unternehmens in Haft. Ändert sich nun etwas an den problematischen Inhalten?

Von Helmut Martin-Jung, München

Bekennernachrichten des „Islamischen Staats“, Kinderpornos, Drogenhandel, zweifelhafte Nahrungsergänzungsmittel, angepriesen von mindestens genauso zweifelhaften Influencern, und dazu Desinformation, dass sich die Balken biegen würden – hätte der Nachrichtendienst denn welche. Telegram aber existiert bloß virtuell in Rechenzentren irgendwo auf der Welt. Etwa eine Milliarde Menschen hat eine der Apps des Unternehmens heruntergeladen, etwa 900 000 Nutzer sollen mindestens einmal pro Monat aktiv sein. Einer dürfte aber erst mal raus sein: Firmenchef und Multimilliardär Pawel Durow ist in Frankreich in Gewahrsam. Der Vorwurf: Telegram unternehme zu wenig gegen das, was auf seiner Plattform passiert.