Die Frage, ob die Menschen in Deutschland hart genug arbeiten, scheint sich als politisches Großthema durch den kalten deutschen Winter zu ziehen. Der Bundeskanzler höchstselbst ist der Meinung, dass hier einiges im Argen liegt, wie er in den vergangenen Tagen mehrfach kundtat. Jetzt gibt es aus der Union einen neuen Vorstoß. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hat für den Parteitag der CDU im Februar einen Antrag formuliert. Schon wieder geht es um Arbeit, diesmal um Teilzeitarbeit, und genauer um das, was Gitta Connemann, die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, „Lifestyle-Teilzeit“ nennt. Die soll zurückgedrängt werden, auch mithilfe des Gesetzes. Die Aufregung ist groß, die Reaktionen sind teils empört. Was steckt dahinter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.