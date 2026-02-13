An Vorschlägen, wie die deutsche Wirtschaft endlich wieder in Schwung kommt, herrscht bekanntlich kein Mangel. Sie kommen bevorzugt von älteren, leicht ergrauten Herren – und richten sich, nun ja, bevorzugt an deutlich jüngere Frauen. Besonders gern an Mütter. Deren hohe Teilzeitquote – fast drei Viertel der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten verkürzt – gilt manchen Unionspolitikern und Arbeitgebervertretern als eigentliche Konjunkturbremse. Nicht etwa die Weltlage oder die Wettbewerbsschwäche sind Gründe für Deutschlands darbende Wirtschaft. Nein, die Mutter am Sandkastenrand ist schuld.