Ein grauer Herbsttag in Hamburg. Katy Roewer steht mit weißer Bluse, Jeans und leichter Sommerbräune auf einem Bürodach im Hamburger Norden. Sie hat die Hände unter die Achseln geklemmt. Es ist frisch, der Wind fährt durch ihre Haare, verdeckt kurz ihr Gesicht. Dort unten irgendwo, sie streckt die Hand vage nach vorne zu einem Bürogebäude in der Ferne aus, hatte sie ihr erstes Büro: Werner-Otto-Straße 1–7. Da fing alles an mit ihr und Otto. Fast 25 Jahre ist das her.