Oben angekommen – in Teilzeit

Katy Roewer, 49, ist im Konzern-Vorstand der Otto Group verantwortlich für Finanzen, Controlling und Personal. Sie ist verheiratet und Mutter eines elfjährigen Sohns.
Katy Roewer, 49, ist im Konzern-Vorstand der Otto Group verantwortlich für Finanzen, Controlling und Personal. Sie ist verheiratet und Mutter eines elfjährigen Sohns. (Foto: Johannes Arlt)

Katy Roewer ist Finanzvorständin der Otto Group – und tut etwas, was im Top-Management nicht vorgesehen ist: Sie arbeitet 80 Prozent. Aber funktioniert das auch?

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

Ein grauer Herbsttag in Hamburg. Katy Roewer steht mit weißer Bluse, Jeans und leichter Sommerbräune auf einem Bürodach im Hamburger Norden. Sie hat die Hände unter die Achseln geklemmt. Es ist frisch, der Wind fährt durch ihre Haare, verdeckt kurz ihr Gesicht. Dort unten irgendwo, sie streckt die Hand vage nach vorne zu einem Bürogebäude in der Ferne aus, hatte sie ihr erstes Büro: Werner-Otto-Straße 1–7. Da fing alles an mit ihr und Otto. Fast 25 Jahre ist das her.

