Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau ungefähr 50 Prozent, so sieht das Modell in vielen Familien aus, wenn Kinder da sind. Auch das Elterngeld hat daran kaum etwas geändert, die Gleichstellung stockt. Zeit für neue Wege – und eine radikale Idee.

Manchmal ist es richtig, genau das zu tun, was der ersten Intuition widerspricht. Wenn das Kind eine Fünf in Deutsch mit nach Hause bringt, nicht schimpfen, sondern Eis essen gehen. Wenn es 35 Grad heiß ist, nicht zum eiskalten Getränk greifen, sondern einen lauwarmen Minztee trinken. Oder, schwenken wir mal auf das Feld der Ökonomie: Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, als Staat nicht sparen, sondern erst recht Geld ausgeben und investieren.