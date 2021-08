Von Thomas Öchsner

Manche Senioren wünschen sich vor allem eines: Sie wollen gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden ihren Ruhestand genießen - einen alten Baum, heißt schließlich ein altes Sprichwort, verpflanzt man nicht. Viele Rentnerinnen und Rentner können sich das auch leisten. Etwa 60 Prozent aller über 65 Jahre alten Menschen in Deutschland leben in ihrem Eigenheim. Und drei Viertel dieser Senioren können sich glücklich schätzen, dass ihre Eigentumswohnung oder ihr Haus mittlerweile abbezahlt ist und sie schuldenfrei sind. Trotzdem kann es sein, dass sie nicht genug Geld auf dem Konto haben. Dass ihnen das Geld fehlt für die lang ersehnte Kreuzfahrt, eine Ferienwohnung am Gardasee oder etwa die Pflege zu Hause. Was also tun?