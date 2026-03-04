Zeitenwende, geopolitische Verwerfungen – Deutschland muss umdenken, wenn es darum geht, Technologien zu verwenden: „Wir dürfen im Auto nicht auf dem Rücksitz sitzen und hoffen, dass der Fahrer in die richtige Richtung fährt.“ Sinan Selen hat das gesagt, der Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Was er damit meint, ist klar: Deutschland und auch Europa nutzen zwar Technologien ziemlich intensiv, etwa bei Cloud-Diensten. Das Speichern und Verarbeiten großer Datenmengen wird dabei aber in externe Rechenzentren verlagert.
Digitale SouveränitätWarum Europas Tech-Abhängigkeit so riskant ist
Rechenzentren in Brandenburg, Open Desk statt Microsoft Office, doch bei Servern und Chips endet oft die Souveränität. Was Deutschland und Europa tun können, um digital resilienter zu werden.
Von Mirjam Hauck und Helmut Martin-Jung
