Die Holländerin Marietje Schaake gehört zu den profiliertesten Kritikerinnen der US-Techkonzerne und saß von 2009 bis 2019 für die sozial-liberale Partei Democrats 66 im Europäischen Parlament. Inzwischen leitet die 47-Jährige das Cyber Policy Center der Stanford-Universität. Schaake berät Regierungen zu Technologiepolitik und KI-Regulierung. Ihr aktuelles Buch „Silicon Valley attacks. Wie Tech-Giganten die Demokratie zerstören“ ist kürzlich auf Deutsch erschienen. Für das Videogespräch schaltet sie sich aus den Niederlanden dazu.
EU-Souveränität und USA„Wo ist unsere Würde? Wo ist unser Selbstbewusstsein?“
Lesezeit: 4 Min.
Trump und die Tech-Konzerne wollen die Demokratie abschaffen, warnt die Stanford-Forscherin und frühere EU-Abgeordnete Marietje Schaake. Sie fordert, dass europäische Politiker mehr Widerstand leisten.
Interview von Ann-Kathrin Nezik und Markus Zydra, Frankfurt/New York
