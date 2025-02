Am 15. April 2010 sprechen zwei Männer in einem Hangar in Cape Canaveral über Raumfahrt. Einer von ihnen, Elon Musk, wirkt nervös – er steht schließlich vor Barack Obama, dem US-Präsidenten. Ein Video zeigt, wie Musk Obama seine Raketentechnik erklärt – alles selbst entwickelt! – und sich mehr Unterstützung vom Flugaufsichtsamt wünscht. Obama weist seine Helfer an, sich zu kümmern. Die Stimmung ist prächtig, wie auch bei späteren Besuchen Musks bei Obama im Weißen Haus.