Zuckerberg, Bezos, Musk – die reichsten US-Milliardäre feierten Trump bei seiner Amtseinführung, nun verlieren sie eine Rekordsumme an Vermögen. Nur ein Mann, der nicht im Weißen Haus dabei war, steht mitten in der Krise vergleichsweise gut da.

Von Valentin Dornis, München

Um das einzuordnen, was in den USA seit einigen Monaten vor sich geht, ringen auch hartgesottene Experten um Worte. Manchmal hilft da nur, neue zu erfinden. Etwa, um die um Aufmerksamkeit buhlenden Tech-Milliardäre zu beschreiben, die sich Trump seit seiner Wiederwahl anbiederten. „Broligarchen“ werden sie inzwischen halb ernst, halb scherzhaft genannt. Weil sie klassische Anzeichen des Oligarchentums ebenso zeigen wie das Männlichkeitsgehabe der „Bro Culture“ (von „Brother“). Vielleicht hat man das schon vergessen bei all der Aufregung der vergangenen Monate, aber vor nicht allzu langer Zeit wollten sich Meta-Gründer Mark Zuckerberg und Tesla-Gründer Elon Musk noch in einem Käfig-Kampf gegenseitig ins Gesicht hauen.