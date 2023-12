Seit hundert Tagen gelten in der EU strenge Regeln, was Internetkonzerne dürfen. Geändert hat sich dennoch nichts. Das liegt an ignoranten Konzernen, aber auch an der gemächlichen EU-Bürokratie.

Kommentar von Max Muth

Große Internetkonzerne manipulieren ihre Nutzer. Sie tun alles, was sie können, um uns dazu zu bringen, auf diejenigen Schaltflächen zu klicken, die für sie am besten sind. Sie wollen ein Abo abschließen? "Ja, ich will" ist mit großen Buchstaben in einem schönen Blau hinterlegt zentral auf der Webseite platziert. "Nein, Danke", kann man in der linken Ecke mit der Lupe suchen. Sie wollen ihr Abo beenden? Na dann viel Spaß beim Suchen der dafür zuständigen Benutzeroberfläche.