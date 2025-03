Von Paulina Würminghausen, Wolfsburg

Tchibo, da denkt man an Kaffeebohnen. An verheißungsvoll-klingende Geschmackssorten wie „Arabica“ und „feine Milde“, an diesen nett lächelnden Schnauzer-Mann aus der Werbung, Mr. Tchibo, der zu Lebzeiten selbst gar keinen Kaffee, sondern Tee trank.