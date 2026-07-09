Hochzeiten sind immer so lange schön, bis man aufräumen muss. Die kaputten Gläser, die leeren Schampusflaschen, die Zigarettenstummel. Popstars wie Taylor Swift können sich anders als das gemeine Volk praktischerweise darauf verlassen, dass das schon jemand anderes für sie erledigen wird. Die Sängerin und ihr Partner Travis Kelce (im Volksmund auch Traylor oder Tayvis genannt) heirateten am vergangenen Wochenende im New Yorker Madison Square Garden, mit mehr als 1000 Gästen. Weil eine solche Großveranstaltung natürlich reihenweise Swifties, wie Taylor Swifts Fans genannt werden, anzieht, lag der Müll überall.
Hochzeit im Madison Square GardenAn diesem Müll könnte Taylor Swift vorbeigefahren sein
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Ein Künstler verkauft Abfall, der draußen am Madison Square Garden rumlag, während Popstar Taylor Swift drinnen geheiratet hat. Ja, dafür bezahlen Menschen Geld.
Von Anna Lea Jakobs
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