Das Atomkraftwerk in Flamanville in der Normandie in Frankreich: Ist so etwas ein Öko-Investment? Die meisten EU-Abgeordneten meinen Ja.

Von Björn Finke, Brüssel

Die Entscheidung war noch nicht einmal knapp: Am Mittwochmittag stimmte das Europaparlament in Straßburg darüber ab, ob es ein umstrittenes Gesetz blockiert. Der Rechtsakt könnte dazu führen, dass von 2023 an auch Aktien von Atom- und Gaskonzernen in Ökofonds stecken - eine Vorstellung, die viele Anleger befremdlich finden dürften. Doch eine überraschend klare Mehrheit der Abgeordneten winkte das Gesetz durch. Nur 278 Parlamentarier votierten für eine Zurückweisung der Regelung, 328 lehnten eine Blockade ab, 33 enthielten sich. Was das alles nun heißt - Antworten auf die wichtigsten Fragen.