Sozialversicherungen nehmen 43 Milliarden Euro weniger an Beiträgen ein, weil immer mehr Firmen nicht nach Tarif zahlen.

Von Alexander Hagelüken

Es ist ein stetiges Schrumpfen: Nur die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet noch in einem Betrieb, in dem ein Tarifvertrag gilt. Mitte der 1990er-Jahre wurden noch mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt. "Dieser Trend zu Tarifflucht und Lohndumping gefährdet unseren Wohlstand, schwächt die Demokratie und kommt uns teuer zu stehen", kritisiert Yasmin Fahimi, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) - und startet eine politische Kampagne.