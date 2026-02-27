Zum Hauptinhalt springen

TarifverhandlungenFünf Prozent mehr Lohn – Lokführer einigen sich mit Bahn ganz ohne Streiks

Lesezeit: 3 Min.

Diesmal endet die Tarifrunde der Lokführer ganz ohne Streiks.
Diesmal endet die Tarifrunde der Lokführer ganz ohne Streiks. (Foto: Friedrich Bungert)

Bahnkunden können sich freuen: Während die Gewerkschaft GDL sonst tagelang den Zugverkehr lahmlegte, vereinbart sie diesmal ohne einen einzigen Streiktag mehr Gehalt. Wie es dazu kam und wie die Einigung aussieht.

Von Alexander Hagelüken und Vivien Timmler

Die Deutsche Bahn (DB) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt – und zwar ganz ohne Streiks und scharfe Drohungen. Genau einen Tag, bevor die sogenannte Friedenspflicht ausgelaufen wäre und Ausstände wieder möglich gewesen wären, haben GDL-Chef Mario Reiß und DB-Personalvorstand Martin Seiler die Details der Einigung verkündet.

