Die Deutsche Bahn (DB) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt – und zwar ganz ohne Streiks und scharfe Drohungen. Genau einen Tag, bevor die sogenannte Friedenspflicht ausgelaufen wäre und Ausstände wieder möglich gewesen wären, haben GDL-Chef Mario Reiß und DB-Personalvorstand Martin Seiler die Details der Einigung verkündet.