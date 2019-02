4. Februar 2019, 06:10 Uhr Tarifverhandlungen für Landesbedienstete "Kleinere Polizisten können sehr gut sein"

Berlins Finanzsenator führt Tarifverhandlungen für 15 Bundesländer. Im Interview spricht er über Polizeianwärter, die keine Mindestgröße mehr haben müssen - und über mögliche Gehaltserhöhungen für Rettungsassistenten und Erzieher.

Interview von Detlef Esslinger

Diese Woche steht bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder die zweite Runde an. Manchmal legen Arbeitgeber bei dieser Gelegenheit ein Angebot vor. Auch diesmal? Verhandlungsführer der Länder (außer Hessen, das separat verhandelt) ist erstmals Matthias Kollatz (61, SPD), der Finanzsenator von Berlin.

SZ: Herr Kollatz, werden Sie ein Angebot vorlegen?

Matthias Kollatz: Wir setzen auf eine Verhandlungslösung. Wir haben jetzt und für Ende Februar insgesamt vier Verhandlungstage vereinbart, um dann eine Übereinkunft zu erzielen. Die Gewerkschaften haben bereits zu Warnstreiks aufgerufen. Das ist ihr gutes Recht. Ich habe dennoch keinen Hinweis, dass sie nicht an einer Verhandlungslösung interessiert wären.

Das klingt, als wollten Sie zunächst kein Angebot vorlegen, weil es in inszenierter Empörung abgewiesen werden würde.

Zur Verhandlungstechnik kann ich sagen: Die Tarifgemeinschaft der Länder hat es immer so gemacht, dass man in den ersten beiden Verhandlungsrunden die Themen festgelegt und durchgesprochen hat. Und dann versucht man, in der dritten Runde zu einem Paket zu kommen.

Und so soll's auch diesmal wieder sein?

Darüber haben wir uns auch diesmal in der ersten Runde mit den Gewerkschaften beraten.

Sind Sie eigentlich selber Mitglied dort?

Ich bin seit 40 Jahren Mitglied bei Verdi. Aber ich habe in meinem Berufsleben jede Menge Arbeitgeberfunktionen gehabt. Das ist nun mal so.

Die Gehälter bei den Ländern haben seit dem Jahr 2000 weniger zugelegt als bei Bund und Kommunen - und weniger als in der Industrie sowieso.

Deshalb sind wir ja auch gesprächsbereit, zum Beispiel bei den Erziehern und den Rettungsassistenten, die in den Stadtstaaten vielfach, in den Flächenländern manchmal Beschäftigte der Länder und nicht der Kommunen sind. Für sie wollen wir neue Entgeltgruppen entwickeln, sodass ihre Bezahlung systematisch verbessert wird. Aber auch hier gilt: Vereinbart ist das erst, wenn das Tarifpaket insgesamt stimmt. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld; mit ihren Nebenforderungen kommen sie auf zehn Prozent. Das ist ein bisschen viel. Ein solches Ergebnis würde einen Aufschrei geben.

Es wäre aber auch das erste Mal, dass die Forderung gleich dem Ergebnis wäre.

Das stimmt. Deshalb verhandeln wir ja.

Verdi sagt, es gebe Nachholbedarf: Die Gehälter in den Ländern seien seit 2000 um 48 Prozent gestiegen, in der Chemieindustrie aber um 62 Prozent.

Der öffentliche Dienst kann Gehaltswettbewerbe mit anderen Branchen nicht gewinnen. Stattdessen bieten wir eine sehr hohe Arbeitsplatzsicherheit. Wir sind gut darin, jedem Teilzeit zu ermöglichen. Wir werden immer besser darin, Home Office anzubieten. Natürlich soll es sich auch in der Bezahlung der Mitarbeiter ausdrücken, dass es den Ländern jetzt finanziell besser geht als früher. Zugleich müssen Sie berücksichtigen: Die meisten Länder wollen mehr Mitarbeiter einstellen. Wir können also nicht alles Geld, das jetzt da ist, nur denen geben, die bereits da sind. Außerdem müssen wir investieren sowie Schulden abbauen.

Zumindest die Gehaltslücke zu Bund und Kommunen sollten Sie aber schließen.

Die Länder haben mehr als doppelt so viele Beschäftigte wie Bund und Kommunen zusammen.

Und deshalb können sie nicht dasselbe zahlen wie Bund und Kommunen?

Für eine unterschiedliche Bezahlung gibt es gute Gründe.

Aber warum sollte eine Krankenschwester an der Uniklinik bleiben, wenn sie am Städtischen Klinikum zwei Prozent mehr verdient?

Dafür nehmen die Unikliniken Aufgaben zur Gesundheitsversorgung wahr, die im Prinzip kommunale Kliniken ebenso wahrnehmen könnten. Das bindet auch Geld. Umgekehrt gibt's übrigens Vorwürfe der Kommunen, dass wir die Lehrer zu gut bezahlten, weshalb die Leute lieber in diesen Beruf gingen, als bei der Stadt anzufangen.

Bekommen die Länder denn noch genügend Bewerber, und zwar geeignete?

Den Ländern ist in den zurückliegenden Jahren ein beachtlicher Personalaufbau gelungen. Hier in Berlin haben wir 2018 insgesamt 7500 zusätzliche Arbeitsverträge abgeschlossen; 2000 mehr, als das noch vor wenigen Jahren der Fall war.

Matthias Kollatz, 61, ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und lenkt seit 2014 die Berliner Finanzen. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Aber zugleich sind in den 57 Häusern Ihres Eigenbetriebs "Kindergärten City" 100 Stellen unbesetzt. Und bei der Polizei haben Sie die Mindestgröße von 1,70 Meter abschaffen müssen.

Ich finde, dass kleinere Polizisten sehr gut sein können, genau wie auch kleine Fußballspieler gut sein können. Die Zahl der Kita-Plätze in Berlin hat sich deutlich erhöht, und damit auch das Personal. Eine massive Aufstockung gibt es bei der Polizei.

Federführend bei den Gewerkschaften sind Verdi und der Beamtenbund. Verdi hat auch das Mandat der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die fordert seit Jahren, Lehrer an Grund- und Mittelschulen so zu bezahlen wie die in der Oberstufe. Und sie will, dass angestellte Grundschullehrer genauso verdienen wie verbeamtete. Die erste Forderung ist in nur vier Ländern erfüllt, darunter in Berlin. Die zweite nirgendwo. Geht's da diesmal voran?

Es wird über alles geredet werden. Aber ich persönlich glaube das nicht.

Warum zieht sich das so lange hin?

Ich weiß es nicht.

Die GEW würde es gerne geregelt bekommen. Liegt es daran, dass der mächtigeren Gewerkschaft Verdi beim Schnüren des Tarifpakets andere Themen immer wichtiger sind als die Grundschullehrer?

Was Motive der Gewerkschaften betrifft, würde ich sagen: Fragen Sie dort.

Der Staat zieht viel Kritik auf sich, weil er 60 Prozent aller neuen Mitarbeiter nur befristet einstellt. Warum tun Sie das, aber werfen es der Privatwirtschaft vor?

Die Zahl kann ich nicht bestätigen. An der Uni, wenn es zum Beispiel um Doktoranden geht, hat dies seinen Sinn und wird wohl auch so bleiben. In Berlin haben wir die sachgrundlosen Befristungen dramatisch zurückgefahren. In den nächsten Jahren werden wir hier nahe null sein.