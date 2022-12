Von Andreas Jalsovec und Kassian Stroh

Manchmal kommt die unschöne Nachricht zumindest schön verpackt daher: "Moin moin aus Flensburg" - so locker begann die E-Mail, die die Stadtwerke Flensburg Ende Oktober an ihre Kunden schickten. Der Inhalt des Schreibens war allerdings weniger freundlich: Zum Jahreswechsel wird für sie der Strompreis von gut 25 auf knapp 56 Cent je Kilowattstunde (kWh) steigen. Und das ist kein Einzelfall: Auch in München, Köln oder Berlin zum Beispiel verdoppeln sich die Tarife. Das Vergleichsportal Verivox meldete vor einigen Tagen, es habe bundesweit mehr als 550 Fälle gezählt, in denen die Strompreise in der sogenannten Grundversorgung an Neujahr steigen werden - im Schnitt um 54 Prozent. Bei den Gaspreisen ist die Situation ähnlich.