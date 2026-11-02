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Tankstellen„Wir sind nicht beliebt, aber wir werden gebraucht“

Lesezeit: 5 Min.

Am ersten Tag des Tankrabatts am 1. Oktober 2026 senkten viele Mineralölunternehmen die Preise. Billig ist Sprit trotzdem nicht.
Am ersten Tag des Tankrabatts am 1. Oktober 2026 senkten viele Mineralölunternehmen die Preise. Billig ist Sprit trotzdem nicht.
Sina Schuldt/dpa

Tankstellenbetreiber Carsten Müller erklärt, warum er kein Fan des Tankrabatts ist, einen möglichen Preisdeckel ablehnt und wo das Geld hängen bleibt, das Autofahrer derzeit für Sprit bezahlen.

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Wer Verbrenner fährt, tankt in diesem Jahr an manchen Tagen so teuer wie noch nie. Die Krisen der Welt sind an der Zapfsäule ablesbar, weil sie beeinflussen, ob fossile Kraftstoffe knapp sind – und wie viel sie kosten. Um die Belastung abzuschwächen, hat die Bundesregierung einen Tankrabatt eingeführt, in der Hoffnung, dass auch die Unternehmen die Preise senken. Eine gute Idee? Na ja, meint Carsten Müller, der ein Tankstellennetz betreibt und den Bundesverband der freien Tankstellen (BFT) leitet.

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