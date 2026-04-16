Zum Hauptinhalt springen

SpritpreiseWer profitiert vom Tankrabatt?

Lesezeit: 6 Min.

Preise an der Tankstelle: endlich runter oder noch weiter rauf?
Preise an der Tankstelle: endlich runter oder noch weiter rauf? Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa

Im Eiltempo will die Koalition nun die Preise an den Zapfsäulen drücken,  am liebsten auf Kosten der Mineralölkonzerne. Ob das gelingt, ist mehr als ungewiss.  Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Alles soll jetzt ganz schnell gehen. Am Sonntag beschlossen, am Montag verkündet, an diesem Donnerstag das erste Mal im Bundestag: Schon zum 1. Mai soll ein neuer Tankrabatt die Preise an den Zapfsäulen sinken lassen, um 17 Cent je Liter soll die Energiesteuer sinken. Finanzieren würde die Koalition das am liebsten durch eine Übergewinnsteuer. Aber wird dieser Rabatt bei den Kunden ankommen? Wie realistisch ist der Zugriff auf „Übergewinne“, mit deren Besteuerung die ganze Operation finanziert werden könnte? Und hätte es auch Alternativen gegeben? Ein Überblick.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite