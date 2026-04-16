Alles soll jetzt ganz schnell gehen. Am Sonntag beschlossen, am Montag verkündet, an diesem Donnerstag das erste Mal im Bundestag: Schon zum 1. Mai soll ein neuer Tankrabatt die Preise an den Zapfsäulen sinken lassen, um 17 Cent je Liter soll die Energiesteuer sinken. Finanzieren würde die Koalition das am liebsten durch eine Übergewinnsteuer. Aber wird dieser Rabatt bei den Kunden ankommen? Wie realistisch ist der Zugriff auf „Übergewinne“, mit deren Besteuerung die ganze Operation finanziert werden könnte? Und hätte es auch Alternativen gegeben? Ein Überblick.
SpritpreiseWer profitiert vom Tankrabatt?
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Im Eiltempo will die Koalition nun die Preise an den Zapfsäulen drücken, am liebsten auf Kosten der Mineralölkonzerne. Ob das gelingt, ist mehr als ungewiss. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin
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