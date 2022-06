Von Oliver Klasen

"Sie verdienen sich einfach deshalb eine goldene Nase, weil sie die aktuelle Lage schamlos ausnutzen", so hat es Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte vor ein paar Tagen ausgedrückt. Mit "sie" meint der SPD-Politiker die Mineralölkonzerne, die nach seiner Ansicht die von der Ampelregierung in Berlin beschlossene Senkung der Steuern auf Benzin - etwa 35 Cent pro Liter bei Super und etwa 17 Cent pro Liter bei Diesel - höchstens zu einem Teil an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Bovenschulte würde die Konzerne deshalb am liebsten mit einer Extra-Steuer belegen, einer sogenannten Übergewinnsteuer.

Italiens Regierung hat es so gemacht, selbst die Tories von Boris Johnson in Großbritannien, und die seien, so hat es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich ausgedrückt, "unverdächtig, sozialistische Umverteiler zu sein". Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht angesichts des Gebarens der Minerölkonzerne von einem "moralischen Skandal" und kündigt eine Verschärfung des Kartellrechts an.

Die Debatte ist in vollem Gange. Die Konzerne nutzen die Lage schamlos aus, das scheint derzeit in großen Teilen der öffentlichen Meinung in Deutschland Konsens zu sein. Doch jetzt hat das Münchner Ifo-Instituts eine Untersuchung vorgestellt, die dieser Wahrnehmung widerspricht und die Mineralölkonzerne teilweise rehabilitiert. Die Ifo-Berechnungen ergeben nämlich, dass der Tankrabatt zu großen Teilen an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben wurde.

Beim Diesel hätten die Tankstellen die vorübergehende Steuersenkung um 17 Cent je Liter zu 100 Prozent weitergegeben. Bei Super waren es demnach 85 Prozent der Steuersenkung von 35 Cent pro Liter, also ungefähr 30 Cent.

Ifo-Chef: Tankrabatt setzt falsche Anreize

Grundlage der Berechnungen war der Vergleich mit Frankreich, wo es keinen Tankrabatt gibt. Dort wurde Benzin in den vergangenen Wochen infolge steigender Ölpreise demnach kontinuierlich teurer. In Deutschland hingegen sanken die Benzinpreise zunächst kräftig, bevor sie wieder anzogen.

Alle Aufregung umsonst also? Ist der Tankrabatt viel besser als sein Ruf? Ifo-Präsident Clemens Fuest findet, dass die Maßnahme - obschon offenbar wirkungsvoller als gedacht - dennoch ein Fehler ist. "Trotz der Weitergabe an die Konsumenten ist der Tankrabatt nicht sinnvoll", sagt Fuest. "Er kommt Menschen mit höherem Einkommen und höheren Spritausgaben zugute und nicht Menschen mit geringem Einkommen."

Darüber hinaus setze er die falschen Anreize. Denn er halte nicht dazu an, weniger Benzin und Diesel zu verbrauchen. "Aus ökologischen Gründen und um die Abhängigkeit von Russland zu vermindern, wäre aber das genaue Gegenteil notwendig."

Was die Ifo-Untersuchung bietet ist ein Vergleich der Situation vor dem 1. Juni und danach. Mit Prognosen für die kommenden Monate halten sich die Wissenschaftler zurück. Die Preisentwicklung könne sich ändern. Ob die Steuersenkung dauerhaft an die Konsumenten weitergegeben werde, sei offen.

