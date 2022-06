Auch die Kritiker des Tankrabatts fahren jetzt wohl mit einem guten Gefühl an die Zapfsäule: Es wird billiger.

Kommentar von Max Muth

Eigentlich hätte an dieser Stelle die Meinung eines Menschen stehen sollen, der stichhaltig für den Tankrabatt der Bundesregierung Stellung beziehen sollte. Es fand sich nur niemand. In den sozialen Medien ein ähnliches Bild: Viele starke Meinungen, warum der Tankrabatt die wohl dümmste Idee ist, die sich eine deutsche Bundesregierung je einfallen ließ - und dennoch werden die Autobesitzer unter den Kritikern die nächsten Wochen wohl mit einem guten Gefühl an die Zapfsäule fahren: Es wird wieder billiger.