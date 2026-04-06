Für Autofahrer war das Osterwochenende ernüchternd. Mit jedem Feiertag sind die Spritpreise an den Tankstellen weiter gestiegen. Am Montag erreichte der Dieselpreis ein vorläufiges Hoch von 2,48 Euro, Super kostete parallel 2,28 Euro. Manche Vergleichsportale verzeichneten leicht abweichende Werte, die Tendenz aber war immer dieselbe: Am Samstag war Sprit teurer als am Freitag. Am Sonntag teurer als am Samstag. Und am Montag teurer als am Sonntag.
EnergiepolitikDie Zwölf-Uhr-Regel wirkt nicht
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Trotz schärferer Vorschriften werden Diesel und Benzin auch über die Feiertage ständig teurer. Nun stehen diverse Ideen im Raum – doch was fehle, sei ein Plan, kritisiert die Opposition.
Von Gunnar Herrmann und Vivien Timmler, Berlin
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