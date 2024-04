Von Florian Müller, Peking

Als in Taiwan die Erde so schwer bebte wie seit 25 Jahren nicht mehr, hielten nicht nur die Menschen auf der Insel den Atem an. Auch Geschäftsleute weltweit, insbesondere solche in der Elektronikbranche, werden sehr genau hingeschaut haben. Denn die Inselrepublik ist wichtig für die weltweiten Lieferketten. Ein kleines Stück Taiwan steckt nämlich in fast jedem iPhone oder anderem Hochtechnologie-Produkt.