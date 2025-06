Interview von Max Muth und Nakissa Salavati

Tahsim Durgun nimmt im Café des Bayerischen Hofs in München Platz. Ein Blick auf die Karte: fast sieben Euro für ein kleines Wasser, „kranke Preise“, sagt er. Der Autor und Creator ist in kurzer Zeit mit seinen Videos auf Tiktok und Instagram berühmt geworden, in denen er sich mit ernster Miene über das Deutsch seiner Mutter, den angeblich neuen Foodtrend Wassermelone mit Feta oder auch die AfD lustig macht. Nun hat er ein Buch geschrieben, „Mama, bitte lern Deutsch“ ist eine Hommage an seine Mutter, an ihre Lebens- und Fluchtgeschichte. Er erzählt vom Alltagsrassismus seiner Schulzeit, der Angst vor Abschiebung, davon, wie er als Kind für seine Eltern auf Ämtern übersetzt hat. Der 29-Jährige tritt mit Entertainern wie Jan Böhmermann auf, sein Buch ist seit Erscheinen ein Bestseller.