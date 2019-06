4. Juni 2019, 12:36 Uhr Tag der deutschen Industrie Merkel will Firmen steuerlich entlasten

Die Bundeskanzlerin will erneut die Senkung von Unternehmenssteuern prüfen lassen.

"Wir werden versuchen, hier in der großen Koalition noch etwas zustande zu bringen", kündigte sie an.

Um Firmen wettbewerbsfähig zu machen, seien aber auch Reformen auf EU-Ebene nötig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen erneuten Versuch in der großen Koalition angekündigt, Unternehmen steuerlich zu entlasten. "Die Wettbewerbsverhältnisse haben sich vor kurzem sehr zu unseren Ungunsten verschoben", sagte Merkel beim Tag der deutschen Industrie in Berlin. Sie verwies auf Steuerentlastungen für Firmen etwa in den USA. "Wir werden versuchen, hier in der großen Koalition noch etwas zustande zu bringen", kündigte sie an. Konkret gehe es etwa um Vorschriften für Gewinne, die in Firmen verbleiben.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu verbessern, sei aber auch eine Reform des EU-Wettbewerbsrechts nötig. Sie wundere sich über Urteile der EU-Wettbewerbsbehörde, etwa beim Verbot der Siemens-Alstom-Fusion in der Bahntechnik.

Kanzlerin kontert Kritik

Merkel konterte zudem die massive Kritik der Industrie am wirtschaftspolitischen Kurs der Koalition. Vertrauen in die Bundesregierung sei genauso wichtig wie Vertrauen in die Wirtschaft, sagte sie. Seit ihrem neuerlichen Amtsantritt vor einem Jahr und drei Monaten habe sich die Bundesregierung lange mit dem verlorenen Vertrauen in die Automobilindustrie und Regelbrüchen beschäftigen müssen. Politik und Wirtschaft hätten angesichts der großen Herausforderungen durch den digitalen Wandel eine gemeinsame Verantwortung.

Zuvor hatte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, der Regierung vorgeworfen, mit ihrer Politik den Unternehmen zu schaden. Die Regierung habe einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt.