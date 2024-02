Von Benjamin Emonts

Dünner Pfirsichrauch steht in der Shisha-Lounge "Oceans" in München-Neuhausen, auf dem Flatscreen lodert ein Lagerfeuer vor sich hin. Inhaber Oguzhan Güler lehnt mit beiden Ellbogen auf seiner Theke, doch in Wahrheit, sagt er, stehe er schon mit dem Rücken zur Wand. Sein Umsatz sei in den vergangenen eineinhalb Jahren um mehr als ein Fünftel eingebrochen, er musste sich von vier Aushilfen und zwei Festangestellten trennen. "Das alles macht keinen Spaß mehr", sagt Güler und schüttelt den Kopf. "Wir können als Shishabar so nicht mehr existieren."