Mehr Arbeiten? Die Qualität zählt, nicht die Quantität

Deutschland diskutiert darüber, wie viel mehr die Menschen arbeiten müssen. Dabei kommt es gar nicht unbedingt auf die Zahl der Arbeitsstunden an, finden die beiden Diskussionsteilnehmer Fränzi Kühne und Thomas Schulz. Kühne ist CDO bei Edding und zuständig für die digitale Transformation des Unternehmens. Thomas Schulz ist Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE. Die beiden sind selbst die besten Beweise für ihre eigenen Thesen: Kühne arbeitet derzeit 55 Prozent im Jobsharing und auch Bilfinger-Chef Schulz nimmt sich zumindest jeden Samstag und große Teile des Sonntags frei.



Das Problem sieht vor allem Schulz eher in der Produktivität. Er hat lange im Ausland gearbeitet, unter anderem zehn Jahre in Dänemark. Bei seiner Rückkehr sei er erstaunt gewesen über die Zustände hier. „Ich bin immer noch geschockt über die deutsche Ausbildungsqualität“, sagt er auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels. Es würden sogar viele Stunden gearbeitet, sagt Schulz – aber die Ergebnisse reichten nicht aus. „Es geht mir gar nicht darum, dass meine Leute 60 Stunden pro Woche klotzen. Sondern, dass wir produktiver arbeiten.“



Auch Kühne ist überzeugt: „Entscheidend ist nicht die Zahl der Stunden, sondern das, was dabei rumkommt.“ Sie glaubt sogar: Gerade der Fakt, dass sie nicht zu 100 Prozent an nur einer Sache arbeite, sei gut, das gebe ihr andere Impulse. Den Job bei Edding hätte sie ohne die Möglichkeit zum Jobsharing gar nicht angetreten – und sie hat auch während der vergangenen Jahre von dieser Arbeitsteilung profitiert: „Geteiltes Leid ist halbes Leid, man kann sich besser austauschen, man geht durch harte Zeiten gerade in mittelständisch geprägten traditionellen Unternehmen“, so Kühne. Solche Optionen sollten Firmen aus ihrer Sicht auf jeden Fall bieten.