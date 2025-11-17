„Das wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum“

Im Anschluss an seine Rede stellt sich der Bundeskanzler den Fragen von SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer, Vize-Chef Ulrich Schäfer und dem Publikum. Unter anderem wollen sie von ihm wissen, ob er verstehen könne, dass doch viele sehr überrascht waren, wie großzügig der Kanzler die Schuldenbremse gelockert habe. „Also die Schuldenbremse haben wir bis jetzt überhaupt nicht gelockert“, sagte der Kanzler. Stattdessen hätte die Regierung lediglich zwei Ausnahmen gemacht: für die Verteidigung und für das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen. Das sei notwendig, denn die Wirtschaft müsse dringend wieder wachsen und Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, sei er bereit, heftige Auseinandersetzungen auszutragen.



Ob das auch für die Reform der Rente gelte, erkundigt sich SZ-Chefredakteurin Wittwer. Bei diesem Thema hat Merz derzeit mit heftigem Gegenwind aus der jungen Union zu kämpfen. Man werde in den nächsten Tagen weiter miteinander reden müssen, erklärt der Kanzler daraufhin. Er wünsche sich, dass diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen sei, damit die Aktivrente zum ersten Januar starten könne. Im zweiten Halbjahr 2026 wolle er dann über Reformen, sprechen, um die drei Säulen der Altersvorsorge grundlegend neu aufzustellen.



Merz nutzt die Bühne noch einmal, um über die Angst der Deutschen vor dem Kapitalmarkt zu klagen. Diese Haltung sei schlecht für Rente und schlecht für die Wirtschaft. Zwei Billionen Euro würden derzeit auf deutschen Sparkonten liegen, die nicht verzinst werden. Das wolle er ändern, das habe er bereits mit der SPD abgesprochen. „Wir wollen, dass das Geld, das in Deutschland da ist, auch vernünftig investiert wird.“