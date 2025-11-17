Sonja Salzburger
Trumpf-Chefin: „Wir arbeiten zu wenig“
Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, spricht auf der Bühne mit Nicola Leibinger-Kammüller. Sie führt den Maschinenbauer Trumpf. Es handelt sich um ein vor mehr als 100 Jahren gegründetes Familienunternehmen. Chefin Leibinger-Kammüller ist bekannt für klare Worte und hat zu Zeiten der Ampelregierung scharfe Kritik an deren Wirtschaftspolitik geübt.
Mit Blick auf den Wirtschaftsgipfel-Auftritt von Kanzler Merz sagt sie nun, Merz wolle zwar verhindern, dass die Produktion aus Deutschland abwandere, „aber das ist in vollem Gange“. Unternehmen litten unter Fachkräftemangel und bürokratischen Maßnahmen. Ein weiteres Problem: „Wir arbeiten zu wenig.“
Schweizer, Amerikaner, Polen, alle arbeiteten mehr als die Deutschen. „Das können wir uns nicht mehr leisten“, so Leibinger-Kammüller. Auch ihre Firma steht vor zahlreichen Herausforderungen, der Umsatz ist erheblich gesunken, 1000 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Ein Grund sei die Stagnation der Wirtschaft, erklärt Nicola Leibinger-Kammüller, eine Situation wie die jetzige habe sie in ihrer bisherigen Laufbahn noch nicht erlebt. Die komfortablen Zeiten der Vergangenheit seien vorbei.
Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, im Gespräch mit Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. Foto:Johannes Simon
Oliver Klasen
Der Auftritt des Kanzlers im Video
Haben Sie die Rede von Friedrich Merz heute Vormittag auf dem SZ Wirtschaftsgipfel verpasst? Kein Problem, Sie können sie hier in einer Aufzeichnung sehen. Was sagt der Kanzler zu den geplanten Sozialreformen, wie will er die Verteidigung in Europa stärken und wie verhindern, dass die Industrie aus Deutschland abwandert?
Sonja Salzburger
„Das wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum“
Im Anschluss an seine Rede stellt sich der Bundeskanzler den Fragen von SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer, Vize-Chef Ulrich Schäfer und dem Publikum. Unter anderem wollen sie von ihm wissen, ob er verstehen könne, dass doch viele sehr überrascht waren, wie großzügig der Kanzler die Schuldenbremse gelockert habe. „Also die Schuldenbremse haben wir bis jetzt überhaupt nicht gelockert“, sagte der Kanzler. Stattdessen hätte die Regierung lediglich zwei Ausnahmen gemacht: für die Verteidigung und für das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen. Das sei notwendig, denn die Wirtschaft müsse dringend wieder wachsen und Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, sei er bereit, heftige Auseinandersetzungen auszutragen.
Ob das auch für die Reform der Rente gelte, erkundigt sich SZ-Chefredakteurin Wittwer. Bei diesem Thema hat Merz derzeit mit heftigem Gegenwind aus der jungen Union zu kämpfen. Man werde in den nächsten Tagen weiter miteinander reden müssen, erklärt der Kanzler daraufhin. Er wünsche sich, dass diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen sei, damit die Aktivrente zum ersten Januar starten könne. Im zweiten Halbjahr 2026 wolle er dann über Reformen, sprechen, um die drei Säulen der Altersvorsorge grundlegend neu aufzustellen.
Merz nutzt die Bühne noch einmal, um über die Angst der Deutschen vor dem Kapitalmarkt zu klagen. Diese Haltung sei schlecht für Rente und schlecht für die Wirtschaft. Zwei Billionen Euro würden derzeit auf deutschen Sparkonten liegen, die nicht verzinst werden. Das wolle er ändern, das habe er bereits mit der SPD abgesprochen. „Wir wollen, dass das Geld, das in Deutschland da ist, auch vernünftig investiert wird.“
SZ-Vizechefredakteur Ulrich Schäfer und SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer interviewen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf der Bühne beim SZ Wirtschaftsgipfel im Hotel Adlon. Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Bankchef: Euphorie über neue Regierung ist verflogen
Tobias Vogel, der Europachef der Bank UBS, sagt beim Panel Schafft Deutschland die Wende?, dass Investoren und Manager nach Start der großen Koalition viele Hoffnungen gehabt hätten. Doch jetzt seien Nüchternheit und Enttäuschung eingekehrt. Die Regierung gebe zwar mehr Geld aus, doch die großen Strukturreformen fehlten bislang. Ein Beispiel sei, dass es beim Bürokratieabbau nicht richtig vorangehe.
Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, stimmt Vogel bei diesem Thema zu: Zu viel Bürokratie sei ein zentrales Problem, es erschwere Innovationen. Zudem betont die Wirtschaftsweise, wie wichtig es sei, die Sozialversicherungen effizienter und billiger zu machen. Die Lohnnebenkosten seien zu hoch, und immer mehr Zuschüsse aus Steuermitteln in die Sozialversicherungen zu pumpen, sei keine Lösung.
Beim Panel "Schafft Deutschland die Wende?" waren u.a. Monika Schnitzer und Tobias Vogel, Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters UBS Europe, zu Gast. . Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Junge investieren mehr
Melanie Kehr, Vorständin bei der Förderbank KfW, redet beim Panel Schafft Deutschland die Wende? darüber, wie das Wachstum angekurbelt werden kann. Sie sagt, es würde zum Beispiel helfen, bei Mittelständlern die Unternehmensnachfolge zu fördern, also den Übergang von einem älteren Inhaber zu einem neuen jüngeren: Ältere Inhaber von Firmen investieren weniger, unter 40-jährige Inhaber mehr, sagt sie.
Melanie Kehr (KfW). Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Siemens-Chef: Würde den Konzern nicht mehr in Deutschland gründen
Schafft Deutschland die Wende? Das ist das Thema des ersten Panels beim SZ Wirtschaftsgipfel. Es geht um die Wirtschaftskrise – und die Wege aus ihr heraus. Roland Busch, Chef des Münchner Dax-Konzerns Siemens, sagt, dass man ein Unternehmen wie Siemens heute nicht mehr in Deutschland gründen würde, sondern lieber in den USA. Der Industriekonzern will künftig mehr Geld mit Software verdienen, und Busch sagt, dafür sei der US-Markt viel attraktiver. In der EU gebe es zu viele unterschiedliche und bürokratische Vorgaben.
Roland Busch ist CEO von Siemens. . Foto: Friedrich Bungert
Oliver Klasen
Mehr Industriepolitik wagen
Deutsche Regierungen sind traditionell eher zurückhaltend damit, Industriepolitik zu betreiben, also strategisch bestimmte Branchen zu fördern und den heimischen Markt gegen Anbieter aus dem Ausland abzuschirmen. Frankreich hat da stets einen anderen Ansatz. Während seines Auftritts beim SZ Wirtschaftsgipfel erklärt der Kanzler, dass er sich der französischen Linie annähern will und für die wichtigen Schlüsselbranchen eine „Souveränität“ anstrebt. Merz betont, dass er das Wort so in früheren Jahren nicht in den Mund genommen hätte.
Was heißt das konkret? Gezielt solche Branchen wie etwa die Medikamentenherstellung, die Förderung seltener Erden oder die Produktion von Autobatterien in Europa halten. Bisher war Deutschland damit nicht sonderlich erfolgreich, was etwa die gescheiterten Ansiedlungen von Chipfabriken in Magdeburg und im Saarland zeigen.
Lesen Sie zu diesem Thema mit SZ Plus einen Essay aus unserem Archiv.
Björn Finke
Merz kündigt digitale Plattform für Einwanderer an
Bundeskanzler Friedrich Merz hat den 19. SZ Wirtschaftsgipfel im Adlon mit einer Rede eröffnet. In der Vergangenheit war er schon oft hier zu Gast und deshalb bedankt Merz sich zunächst für die erneute Einladung. „Nicht ahnend, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werden würde als bei der Jungen Union.“ Dort war dem CDU-Politiker am Wochenende ein eher kühler Empfang bereitet worden.
Merz klagt beim SZ Wirtschaftsgipfel nun, dass Deutschland „zu träge, zu langsam, zu bürokratisch“ geworden sei. Doch seine Regierung wolle das ändern. Eine der größten Baustellen werde es sein, Einwanderungspolitik zu vereinfachen und zu digitalisieren. Der Kanzler sagt, dass Deutschland viel mehr qualifizierte Einwanderer benötige. Künftig sollen sich die ausländischen Fachkräfte auf einer digitalen Plattform anmelden können. Auf diese Weise sollen Aufenthaltserlaubnisse einfacher erteilt werden können, auch die Anerkennung ausländischer Abschlüsse soll das System simpler machen.
Merz sagt, diese Reform werde tief eingreifen in die Strukturen von Bund, Ländern und Kommunen. Es sei ein „gewaltiges Experiment“, das zunächst in zwei Bundesländern eingeführt werden soll. Er gibt aber auch zu, dass er sich nicht sicher sei, dass das Projekt schon im ersten Anlauf gelingen werde.
Sina Kampe
Drohnenproduktion in Autowerken?
Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt? Diese Frage wird zwar erst morgen bei einem Panel des SZ Wirtschaftsgipfels diskutiert. Eine Idee erläutert Gundbert Scherf, Chef des auf Drohnen und künstliche Intelligenz spezialisierten Start-ups Helsing, aber schon jetzt im Vorab-Interview. Über die Massenproduktion von Drohnen in Deutschland sagt er: „Die Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve, die wir für die Zeitenwende noch gar nicht richtig genutzt haben.“
Das ganze Interview lesen Sie mit SZ Plus.
Sonja Salzburger
Sina Kampe
Sina Kampe
Herzlich willkommen zum Liveblog vom 19. SZ Wirtschaftsgipfel
„Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“ – so lautet das Motto, unter dem Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Politik in den kommenden drei Tagen im Berliner Hotel Adlon zusammenkommen.
Zu den Gästen des SZ Wirtschaftsgipfels zählen in diesem Jahr Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sowie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Wir freuen uns außerdem auf die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Eon-Chef Leonhard Birnbaum, Unternehmer Oliver Bierhoff und viele weitere namhafte Speakerinnen und Speaker.
In Panels, Reden und Interviews geht es um die drängenden Fragen unserer Zeit: Was bedeutet der Trump-Schock für die deutsche Wirtschaft? Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt – und wo stehen wir im Rennen um die KI? Außerdem sprechen wir über die Zukunft des Bauens, den Finanzplatz Deutschland und den Wandel der Autobranche. Bei den SZ Gipfelstürmer Awards werden innovative Geschäftsideen ausgezeichnet.
Da das natürlich noch längst nicht alles ist, lohnt es sich, in den kommenden Tagen immer mal wieder in unserem Liveblog vorbeizuschauen. Herzlich willkommen!
