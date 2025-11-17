Wichtige Updates
Herzlich willkommen zum Liveblog vom 19. SZ Wirtschaftsgipfel
Sina Kampe
Der Kanzler kommt
Wie steht es um den „Herbst der Reformen“? Der erste Gast auf der Bühne des 19. SZ Wirtschaftsgipfels ist auch gleich der berühmteste: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält gegen 10.45 Uhr die Eröffnungsrede im Hotel Adlon. Im Anschluss führen SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer und Vizechefredakteur Ulrich Schäfer ein etwa 25-minütiges Interview mit Merz. Auch aus dem Publikum werden Fragen kommen. Den Auftritt können Sie hier im Livestream verfolgen:
Sina Kampe
Drohnenproduktion in Autowerken?
Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt? Diese Frage wird zwar erst morgen bei einem Panel des SZ Wirtschaftsgipfels diskutiert. Eine Idee erläutert Gundbert Scherf, Chef des auf Drohnen und künstliche Intelligenz spezialisierten Start-ups Helsing, aber schon jetzt im Vorab-Interview. Über die Massenproduktion von Drohnen in Deutschland sagt er: „Die Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve, die wir für die Zeitenwende noch gar nicht richtig genutzt haben.“
Das ganze Interview lesen Sie mit SZ Plus.
Helsing: Drohnenproduktion und Verteidigung in Deutschland
Gundbert Scherf von Helsing diskutiert die Herausforderungen der europäischen Verteidigung und die Notwendigkeit innovativer Drohnentechnologien. Die Produktion soll massiv gesteigert werden, um den Anforderungen der modernen Kriegsführung gerecht zu werden.
Sonja Salzburger
Analyse: Das sind die Gewinner und Verlierer von Donald Trumps Zollpolitik
Gut sieben Monate ist es her, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, fast die ganze Welt mit Zöllen zu belegen. Mittlerweile zeigt sich, welche Auswirkungen die Offensive des US-Präsidenten tatsächlich hatte. Meine Kollegen Jan Diesteldorf und Oliver Klasen haben sich die Folgen für Europas und insbesondere Deutschlands Wirtschaft angeschaut (SZ Plus).
Sina Kampe
Kommentar: Die Politik kauft etablierten Industrien Zeit. Für viel Geld
„Etwas Mutiges sagen, okay. Aber es auch tun? Lieber nicht“: Lisa Nienhaus, Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, kritisiert in ihrem Kommentar die deutsche Wirtschaftspolitik (SZ Plus).
Sina Kampe
Herzlich willkommen zum Liveblog vom 19. SZ Wirtschaftsgipfel
„Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“ – so lautet das Motto, unter dem Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Politik in den kommenden drei Tagen im Berliner Hotel Adlon zusammenkommen.
Zu den Gästen des SZ Wirtschaftsgipfels zählen in diesem Jahr Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sowie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Wir freuen uns außerdem auf die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Eon-Chef Leonhard Birnbaum, Unternehmer Oliver Bierhoff und viele weitere namhafte Speakerinnen und Speaker.
In Panels, Reden und Interviews geht es um die drängenden Fragen unserer Zeit: Was bedeutet der Trump-Schock für die deutsche Wirtschaft? Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt – und wo stehen wir im Rennen um die KI? Außerdem sprechen wir über die Zukunft des Bauens, den Finanzplatz Deutschland und den Wandel der Autobranche. Bei den SZ Gipfelstürmer Awards werden innovative Geschäftsideen ausgezeichnet.
Da das natürlich noch längst nicht alles ist, lohnt es sich, in den kommenden Tagen immer mal wieder in unserem Liveblog vorbeizuschauen. Herzlich willkommen!
