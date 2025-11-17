Drohnenproduktion in Autowerken?

Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt? Diese Frage wird zwar erst morgen bei einem Panel des SZ Wirtschaftsgipfels diskutiert. Eine Idee erläutert Gundbert Scherf, Chef des auf Drohnen und künstliche Intelligenz spezialisierten Start-ups Helsing, aber schon jetzt im Vorab-Interview. Über die Massenproduktion von Drohnen in Deutschland sagt er: „Die Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve, die wir für die Zeitenwende noch gar nicht richtig genutzt haben.“

