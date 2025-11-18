„Was haben wir eigentlich für ein Bild von uns?"

Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt macht sich Sorgen um den deutschen Optimismus und das Selbstwertgefühl der Nation. „Was haben wir eigentlich für ein Bild von uns? Welches Bild reden wir eigentlich auch herbei? Wie groß oder klein wollen wir uns machen?", fragt sie bei ihrem Auftritt beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Für sie sei die Antwort klar: Mehr Selbstbewusstsein und mehr gute Laune braucht das Land. Bär erklärt, sie lese oft über sich, dass sie viel zu gut gelaunt sei. „Ich weiß, das ist in Deutschland verdächtig“, sagt sie im Adlon. Sie ist überzeugt: Die Bürger goutieren gut gelaunte Politiker. „Ich würde mich lieber von Leuten regieren lassen, die gut gelaunt sind als von Leuten, die immer sagen, man steht einen Meter vor dem Abgrund.“



Selbstverzwergung sei noch nie die richtige Lösung gewesen. „Wir tun viel Gutes und wir sollten auch drüber reden." So etwas werde zu wenig berücksichtigt – und das, obwohl Deutschland beispielsweise im Ausland durchaus Bewunderung bekomme. Sie plädiert dafür, darauf zu schauen, wo Deutschland schon führend sei – zum Beispiel, wenn Komponenten für eine Mondmission in Bremen gebaut werden.



„Was bringt uns das mit dieser Raumfahrt eigentlich?“, wird die Ministerin oft gefragt. Im Wahlkreis heiße es eher, „jetzt macht ihr schon die Erde kaputt, lasst die anderen Planeten in Ruhe“. Bär glaubt, dass Investitionen in Raumfahrt volksnäher erklärt werden müssen und kündigt an, dass Deutschland der größte Beitragszahler für die Europäische Raumfahrtagentur Esa würde.



80 Raumfahrtunternehmen hatten von Bär gefordert, sechs Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren in die Esa zu investieren. Bär sagt nun, die Mittel würden „signifikant mehr als vor drei Jahren“, aber wenn sechs Milliarden realistisch gewesen wären, hätten die Raumfahrtunternehmen vielleicht sieben Milliarden Euro gefordert.