Sina Kampe
Das sind die SZ Gipfelstürmer 2025
Beim Wirtschaftsgipfel zeichnet die Süddeutsche Zeitung zusammen mit UnternehmerTUM, dem größten Zentrum für Gründung und Innovation in Europa, Gründerinnen und Gründer für besonders innovative Geschäftsideen aus. Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Bewerbungen, eine elfköpfige Jury hat dann lange recherchiert, diskutiert und schließlich ihr Votum abgegeben. Das sind die Sieger in den drei Kategorien.
- Gipfelstürmer im Bereich Food/AgriTech:
Das Start-up Colipi aus Hamburg macht Öl aus CO₂ statt aus Pflanzen – und schont damit die Natur. Es handelt sich um eine Biotechnologieplattform, die Mikroorganismen nutzt. Sie werden in speziellen Tanks mit CO₂ oder biogenen Abfällen „gefüttert“. Dabei entsteht eine Alternative zu Pflanzenöl, das „Climate Oil“, zum Beispiel für die Kosmetikindustrie. Die Technologie zeichnet sich durch eine kurze und sichere Lieferkette und einen minimalen CO₂-Fußabdruck aus.
- Gipfelstürmer im Bereich Energy:
Der Preis geht in diesem Jahr an Heatrix. Das 2022 in Bremen gegründete Start-up produziert heiße Luft – allerdings im besten Sinne. Das Heatrix-System stellt Prozesswärme, die beispielsweise in der energieintensiven Stahlbranche benötigt wird, CO₂-neutral zur Verfügung. Es kombiniert einen elektrischen Lufterhitzer – vergleichbar mit einem Hochtemperatur-Föhn – mit einem thermischen Energiespeicher und lässt sich in bestehende Anlagen integrieren. Das Gründerteam will somit zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen.
- Gipfelstürmer im Bereich Health:
Viele Frauen werden das Münchner Start-up Meliodays womöglich lieben lernen. Es entwickelt derzeit eine Therapie gegen chronische Entzündungen in der Gebärmutter. Diese sind eine mögliche Ursache für starke Menstruationsschmerzen. Der Name des Projekts: MelioOne. Es wird, ähnlich wie eine Verhütungsspirale, in die Gebärmutter eingesetzt. Dort gibt es eine kleine Dosis eines nicht-hormonellen, entzündungshemmenden Medikaments frei. Die abgegebene Menge entspricht ungefähr einer Tablette Ibuprofen 400 – verteilt über ein ganzes Jahr.
Gratulation an die Gipfelstürmer! Anhand welcher Kriterien die Start-ups bewertet wurden, kann man hier nachlesen.
Foto: Johannes Simon
Sina Kampe
Impressionen vom zweiten Gipfeltag
Der 19. SZ Wirtschaftsgipfel steht unter dem Motto „Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“. Nicht nur auf der Bühne gibt es einen guten Austausch. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind ins Berliner Hotel Adlon gekommen, um zu netzwerken und Gespräche zu führen. Finden Sie sich auf den Bildern vom heutigen Dienstag wieder? Einfach durch die Slideshow klicken.
Sonja Salzburger
Dorothee Bär erklärt ihre Hightech-Agenda
Dorothee Bär ist überzeugt: Wirtschaft und Forschung schließen sich nicht aus. Es solle bei der vom Bundeskabinett verabschiedeten Hightech-Agenda „ganz ausdrücklich auch ums Geldverdienen gehen“, sagt die CSU-Ministerin in ihrer Rede. Diese setze an in den Schlüsseltechnologien: KI, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusionen, klimaneutrale Energie und klimaneutraler Mobilität. Bär würde es zum Beispiel begrüßen, wenn an den Universitäten mehr Professoren forschungsfrei bekommen würden, um Unternehmen zu gründen.
Innovationsfähigkeit sei kein Luxus, sondern existenziell. Das habe auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erkannt, der neue Innovationen als „höchste Priorität“ bezeichnet hatte. Bär will wegkommen von kleinteiligen Förderprogrammen, das Land brauche Technologien von internationaler Strahlkraft. „Wenn wir es technologisch überhaupt noch aufnehmen wollen mit den USA oder China, dann müssen wir unsere Kräfte gemeinsam bündeln auf dem Kontinent und natürlich wir im eigenen Land“, so die Ministerin. Bis Frühjahr nächsten Jahres soll es sogenannte „Roadmaps“ zur Umsetzung der Hightech-Agenda aus ihrem Hause geben.
Innovationsfähigkeit sei kein Luxus, sondern existenziell. Das habe auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erkannt, der neue Innovationen als „höchste Priorität“ bezeichnet hatte. Bär will wegkommen von kleinteiligen Förderprogrammen, das Land brauche Technologien von internationaler Strahlkraft. „Wenn wir es technologisch überhaupt noch aufnehmen wollen mit den USA oder China, dann müssen wir unsere Kräfte gemeinsam bündeln auf dem Kontinent und natürlich wir im eigenen Land“, so die Ministerin. Bis Frühjahr nächsten Jahres soll es sogenannte „Roadmaps“ zur Umsetzung der Hightech-Agenda aus ihrem Hause geben.
Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (CSU). Foto: Friedrich Bungert
Max Muth
„KI wird nicht wieder verschwinden“
Weit über 90 Prozent der Gäste im Adlon sind sich in einer Umfrage sicher: KI ist keine Blase. Das sehen auch die Panelisten beim Thema „KI-Konkret“ so. Andreas Nauerz ist Produktchef beim Cloudbetreiber Ionos und sagt: KI wird unsere Unternehmen signifikant verändern. Viele Bereiche werden automatisiert werden, und das exponentiell schnell, quer durch die Gesellschaft. Das sei für Unternehmen und Angestellte eine große Herausforderung. Lundbæk, dessen Firma eine Spezial-KI für Juristen anbietet, plädiert dafür, dass Europa auch eigene Basismodelle trainieren muss. Studien zeigten, dass die Art, wie Chat-GPT auf Fragen antworte, schon jetzt die Sprache und damit das Denken der Nutzenden verändere. „Wir sollten uns hier auf gar keinen Fall von Amerikanern abhängig machen“, so Lundbæk. Dass ein solches Modelltraining möglich sei, hätten die Chinesen bewiesen, die mit nur einem Zehntel der Computerpower der US-Amerikaner konkurrenzfähige Modelle trainiert hätten.
Nauerz betont, Europa müsse die USA bei KI nicht kopieren. Vielleicht sei es für den Kontinent viel relevanter, auf Effizienz zu optimieren, um Modelle so klein wie möglich zu machen, damit sie lokal auf Geräten laufen können. So könnten Drohnen etwa ihre Umgebung interpretieren und mit natürlicher Sprache gesteuert werden. Relevant sei das vor allem bei autonomen Geräten und in kritischen Bereichen der Industrie.
Nauerz betont, Europa müsse die USA bei KI nicht kopieren. Vielleicht sei es für den Kontinent viel relevanter, auf Effizienz zu optimieren, um Modelle so klein wie möglich zu machen, damit sie lokal auf Geräten laufen können. So könnten Drohnen etwa ihre Umgebung interpretieren und mit natürlicher Sprache gesteuert werden. Relevant sei das vor allem bei autonomen Geräten und in kritischen Bereichen der Industrie.
„KI konkret: Wo die Revolution schon ankommt“: Moderator Jannis Brühl (links) mit seinen Gästen Andreas Nauerz, dem CPO von Ionos, und Leif-Nissen Lundbæk von Noxtua. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Müssen wir Angst vor Roboter-Richtern haben, Herr Lundbæk?
Leif-Nissen Lundbæk ist Chef und Gründer von Noxtua, das ist eine für Juristen konzipierte KI. Sie wird auch von der Justiz genutzt. Angst vor Robo-Richtern, die autark über Freiheit oder Knast entscheiden, müsse aber niemand haben, versichert Lundbæk bei einer Diskussionsrunde zum Thema „KI konkret: Wo die Revolution schon ankommt“. KI könne aber schon heute dabei helfen, das Rechtssystem zu entlasten, indem Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Ein einfaches Beispiel sei etwa die Umsetzung der Fluggastrechte bei Verspätungen. Aber: „Auf jeden Fall muss bei zentralen Fragen immer ein Mensch im Loop sein", so Lundbæk.
Wo KI heute schon sinnvoll eingesetzt wird, und wo man noch auf sie wartet, hat mein Kollege Max Muth aufgeschrieben (SZ Plus).
Wo KI heute schon sinnvoll eingesetzt wird, und wo man noch auf sie wartet, hat mein Kollege Max Muth aufgeschrieben (SZ Plus).
Siemens: KI in der Industrie und ihre Herausforderungen
Im Siemens-Werk in Erlangen wird Künstliche Intelligenz in der Fertigung eingesetzt, um Effizienz und Qualität zu steigern. Der Fokus liegt auf Sprachmodellen und Robotik, die Prozesse optimieren. Fortschritte in der Industrieautomation werden sichtbar.
www.sueddeutsche.de
Sonja Salzburger
Diese Chefinnen sind Schwestern
Katharina (37) und Stefanie Hagleitner (35) sind seit April 2025 an der Seite ihres Vaters Hans Georg in der Geschäftsführung des österreichischen Hygieneunternehmens Hagleitner aus Zell am See. Nächstes Jahr will der Vater sich zur Ruhe setzen und die Firma komplett in die Hände seiner Töchter geben – sie führen das Unternehmen dann in dritter Generation. Während ihr Vater die Firma einst übernehmen musste, haben die beiden Schwestern die freie Wahl gehabt, ob sie die Chefinnen-Rolle einnehmen wollen. Katharina und Stefanie Hagleitner haben sich nach vielen Jahren im Unternehmen entschieden, gemeinsam Chefinnen zu werden. Sie erklären, dass sie sich gut ergänzen: Die eine, Katharina, könne gut mit Zahlen, die andere, Stefanie, sei die Kreativere.
Katharina (links) und Stefanie Hagleitner sind Co-Geschäftsführerinnen. Foto: Friedrich Bungert
„Wenn man Geschwister ist, kennt man die Stärken und Schwächen der anderen.“Stefanie Hagleitner
Sina Kampe
Bei welchen Reformen Bas Entgegenkommen signalisiert
Am Morgen warnt Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim SZ Wirtschaftsgipfel vor einem Koalitionsbruch: Ihre Botschaft geht in Richtung der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, die Bas’ Rentenpaket im Bundestag nicht einfach durchwinken will.
Änderungen am Gesetzentwurf lehnt die Ministerin strikt ab. In anderen Punkten zeigt Bas sich jedoch bereit, klassische SPD-Positionen zu räumen. Meine Kollegen aus dem Berliner Parlamentsbüro fassen die Details zusammen (SZ Plus).
Änderungen am Gesetzentwurf lehnt die Ministerin strikt ab. In anderen Punkten zeigt Bas sich jedoch bereit, klassische SPD-Positionen zu räumen. Meine Kollegen aus dem Berliner Parlamentsbüro fassen die Details zusammen (SZ Plus).
Bas warnt vor Koalitionsbruch wegen Rentenpaket
Wenn die Unionsfraktion ihrem Rentenpaket nicht zustimme, „dann wird die Unruhe in meiner Partei und Fraktion groß werden“, sagte die Arbeitsministerin und SPD-Chefin auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Sie signalisiert aber auch ein Entgegenkommen der SPD bei weiteren Reformen der Rente.
www.sueddeutsche.de
Sina Kampe
Frankreichs Wirtschaftsminister kritisiert China und die USA
Der französische Wirtschaftsminister Roland Lescure stattet dem SZ Wirtschaftsgipfel einen Besuch ab. Im Gespräch auf der Bühne des Adlon blickt der Politiker und frühere Bankmanager sehr weit zurück und erzählt in beinahe makellosem Englisch: „Das erste Mal war ich 1979 in Berlin. Zehn Jahre später fiel die Mauer“. Die Welt sei damals in Aufbruchsstimmung gewesen – doch heute sei davon kaum noch etwas übrig.
„Freihandel ist keine Religion. Es ist ein ökonomisches Modell, das nur funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten“, so Lescure. China und die USA täten das derzeit nicht. China subventioniere seine Produkte massiv und flute den europäischen Markt damit. Außerdem ächzt die EU wegen Trumps Zöllen.
Europa müsse gegenhalten mit einer Strategie, die europäische Produkte bevorzuge, so Lescure. Das werde auch der Digitalindustrie helfen. „Wir müssen sicherstellen, dass Europa ein industrieller Champion bleibt“, fordert der Franzose. Wir sollten „Europe first“ denken – und das beginne mit einer deutsch-französischen Allianz. „Dann werden die anderen 25 Länder der EU auch mitgehen.“
Europa müsse gegenhalten mit einer Strategie, die europäische Produkte bevorzuge, so Lescure. Das werde auch der Digitalindustrie helfen. „Wir müssen sicherstellen, dass Europa ein industrieller Champion bleibt“, fordert der Franzose. Wir sollten „Europe first“ denken – und das beginne mit einer deutsch-französischen Allianz. „Dann werden die anderen 25 Länder der EU auch mitgehen.“
Roland Lescure. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
„Hört auf zu jammern“
Ist Deutschland wirklich so ein schlechter Standort für junge, digitale Unternehmen? Verena Pausder, die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands rät, auch die Erfolgsgeschichten nicht aus den Augen zu verlieren. Als Beispiele nennt sie neben Zalando zum Beispiel Celonis, Flix, Get your Guide und Isar Aerospace.
„Wir haben viel mehr als wir denken, wir halten nur das Licht zu wenig hin und investieren zu wenig“, so Pausder. Ihrer Ansicht nach wird in der aktuellen Diskussion zu viel Zeit dafür aufgewendet, zu überlegen, wie Deutschland das bisherige Erreichte bewahren könnte, statt zu überlegen, woher das Neue kommt. Trotzdem weise der digitale Bereich ein immenses Wachstum auf mit deutlich über 1000 Neugründungen allein in diesem Jahr. Die Hälfte davon seien KI-Unternehmen. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr das auch Ausbildungsstätten sind, die wir in Zukunft brauchen", sagt Pausder.
Schon immer seien Firmen durch schwierige Zeiten gegangen, hätten Krisen überstanden. Pausder verweist auch auf das Unternehmen ihrer Familie, das als 1722 Leinenhandlung in Bielefeld gegründet wurde, und unter anderem zwei Weltkriege überstanden habe. „Wenn unsere Vorfahren uns zuhören würden, würden sie sagen: ,Hört auf zu jammern.'“ Im Saal erntet Pausder dafür Applaus.
„Wir haben viel mehr als wir denken, wir halten nur das Licht zu wenig hin und investieren zu wenig“, so Pausder. Ihrer Ansicht nach wird in der aktuellen Diskussion zu viel Zeit dafür aufgewendet, zu überlegen, wie Deutschland das bisherige Erreichte bewahren könnte, statt zu überlegen, woher das Neue kommt. Trotzdem weise der digitale Bereich ein immenses Wachstum auf mit deutlich über 1000 Neugründungen allein in diesem Jahr. Die Hälfte davon seien KI-Unternehmen. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr das auch Ausbildungsstätten sind, die wir in Zukunft brauchen", sagt Pausder.
Schon immer seien Firmen durch schwierige Zeiten gegangen, hätten Krisen überstanden. Pausder verweist auch auf das Unternehmen ihrer Familie, das als 1722 Leinenhandlung in Bielefeld gegründet wurde, und unter anderem zwei Weltkriege überstanden habe. „Wenn unsere Vorfahren uns zuhören würden, würden sie sagen: ,Hört auf zu jammern.'“ Im Saal erntet Pausder dafür Applaus.
Verena Pausder ist Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. und wünscht sich mehr Optimismus im Land. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Commerzbank-Chefin rechnet nicht mit Übernahmeangebot der Unicredit
Finanzplatz Deutschland, was nun?: Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, befragt Bettina Orlopp. Seit gut einem Jahr ist sie CEO der Commerzbank, mitten in einer Übernahmeschlacht. In dieser Rolle legte Orlopp sich bereits mehrfach mit dem Großaktionär Unicredit an – und lehnt eine Übernahme durch die italienische Großbank strikt ab.
In so einer Zeit turbulenten Chefin zu werden, sei eine zeitintensive Aufgabe, Tage ohne Arbeit könne sie an einer Hand abzählen, sagt Orlopp. Sie will die Unabhängigkeit ihrer Bank bewahren. Die Atmosphäre bei Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel, der als kaltschnäuzig und skrupellos gilt, bezeichnet sie als „professionell“. Sollte ein Übernahmeangebot kommen, würde sie es „absolut ergebnisoffen“ prüfen, sagt Orlopp – schließlich sei sie nur Vertreterin der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Aufgrund des stark gestiegenen Aktienkurses der Commerzbank rechne sie jedoch zurzeit nicht damit.
In so einer Zeit turbulenten Chefin zu werden, sei eine zeitintensive Aufgabe, Tage ohne Arbeit könne sie an einer Hand abzählen, sagt Orlopp. Sie will die Unabhängigkeit ihrer Bank bewahren. Die Atmosphäre bei Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel, der als kaltschnäuzig und skrupellos gilt, bezeichnet sie als „professionell“. Sollte ein Übernahmeangebot kommen, würde sie es „absolut ergebnisoffen“ prüfen, sagt Orlopp – schließlich sei sie nur Vertreterin der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Aufgrund des stark gestiegenen Aktienkurses der Commerzbank rechne sie jedoch zurzeit nicht damit.
Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Strack-Zimmermann: „Krasser Liebesentzug der USA“ hat für mehr Tempo gesorgt
Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt ein paar Minuten zu spät zum Panel zur Verteidigungspolitik, steigt aber dann schnell in die Diskussion ein. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Die 67-Jährige gilt als eine der lautstärksten Unterstützerinnen der Ukraine und ist bekannt für markige Worte. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, den Menschen klar zu sagen, wie Europa verteidigt werden soll, damit sie nachts gut schlafen können. Aber einfach sei es nicht, da nicht nur die Technik komplex sei, sondern auch die Abstimmungsprozesse zwischen den Bundesländern und den europäischen Staaten. Strack-Zimmermann plädiert hier für Vereinfachungen, beispielsweise bei den Zertifizierungen von Waffensystemen über Landesgrenzen hinweg.
Der „krasse Liebesentzug der USA“ habe in der europäischen Verteidigungspolitik zu einem Umdenken geführt. „Dadurch, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, ist die Geschwindigkeit groß“, so Strack-Zimmermann. In ihren Augen müsste sie aber noch größer werden, und Dinge, die gemeinsam gebraucht werden, müssten auch gemeinsam beschafft werden. An der Bundesregierung übte sie deutlich Kritik. So sei die Wehrdebatte und die Diskussion um ein Losverfahren in ihren Augen „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“ gewesen. Sie ist dafür, dass auch Frauen gemustert werden sollten.
Der „krasse Liebesentzug der USA“ habe in der europäischen Verteidigungspolitik zu einem Umdenken geführt. „Dadurch, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, ist die Geschwindigkeit groß“, so Strack-Zimmermann. In ihren Augen müsste sie aber noch größer werden, und Dinge, die gemeinsam gebraucht werden, müssten auch gemeinsam beschafft werden. An der Bundesregierung übte sie deutlich Kritik. So sei die Wehrdebatte und die Diskussion um ein Losverfahren in ihren Augen „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“ gewesen. Sie ist dafür, dass auch Frauen gemustert werden sollten.
„Es gibt keinen Grund, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten.“Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die Wehrpflicht
Panel: „Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt?“ V.l.: SZ-Chefin Judith Wittwer, Europaparlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Mark Lohweber, Vorstandsvorsitzender von Adesso und Gundbert Scherf, CEO des Rüstungsunternehmens Helsing. Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Drohnen-Manager: Mehr als 90 Prozent der Kriegsschäden durch Drohnen
Gundbert Scherf, Mitgründer und Chef des Drohnenbauers Helsing, ist einer der Gäste beim Panel „Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt?“. Der Manager sagt, dass im Ukrainekrieg inzwischen „mehr als 90 Prozent der militärischen Wirkung“ – also der Schäden und Opfer – auf Drohnen zurückzuführen seien.
Ein Interview, das meine Kollegen Thomas Fromm, Anna Lea Jakobs und Alexander Mühlauer im Vorfeld mit Scherf geführt haben, können Sie hier noch einmal nachlesen (SZ Plus).
Ein Interview, das meine Kollegen Thomas Fromm, Anna Lea Jakobs und Alexander Mühlauer im Vorfeld mit Scherf geführt haben, können Sie hier noch einmal nachlesen (SZ Plus).
Sina Kampe
Bärbel Bas schaltet in den Angriffsmodus
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) spricht mit der Leiterin des Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, und SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach auf der Bühne über die laufende Rentendebatte. Es gibt Menschen, die der Politikerin vorwerfen, mit ihrem Gesetzentwurf zur Rente die Koalition zu gefährden, führt Krach an. Darauf antwortet die Arbeitsministerin:
„Wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union.“Bärbel Bas (SPD)
Bas übt scharfe Kritik an der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, die sich gegen den Renten-Gesetzentwurf auflehnt. Der Jungen Gruppe wirft Bas vor, einen „Popanz“ aufzuführen, der die Koalition gefährde. Sie selbst sei nicht über das hinausgegangen, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, sagt Bas. „Die Haltelinie habe ich nicht erfunden.“ Die Haltelinie ist ein Instrument, um die Höhe der Renten auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren und Einschnitte zu verhindern. Die SPD hat sie gegenüber der Union durchgesetzt. Dort sind einige eher geneigt, Einschnitte vorzunehmen.
Alle Details seien im Koalitionsvertrag festgehalten, erklärt Bas. Wenn das innerhalb der Union nicht kommuniziert worden sei, dann ist das „nicht mein Problem", sagt die Politikerin. Möglichkeiten, nachträglich noch einen Kompromiss mit ihren Kritikern aus der Union zu finden, sieht Bas nicht.
Alle Details seien im Koalitionsvertrag festgehalten, erklärt Bas. Wenn das innerhalb der Union nicht kommuniziert worden sei, dann ist das „nicht mein Problem", sagt die Politikerin. Möglichkeiten, nachträglich noch einen Kompromiss mit ihren Kritikern aus der Union zu finden, sieht Bas nicht.
Foto: Friedrich Bungert
Wenn die Abstimmung zum Rentenpaket im Bundestag nicht gelinge, werde es noch unruhiger werden, prognostiziert Bas und meint mit Blick auf ihre SPD: „Wir sind der stabile Teil in dieser Koalition.“
Bei der Diskussion ums Rentenpaket gehe es nun um die Frage, ob Union und SPD „bei einem Sachthema“ zusammenbleiben könnten – „ja oder nein". Zugleich appelliert Bas aus diesem „Sachthema jetzt keine Koalitionsfrage zu machen“. Für die letzte Forderung dürfte es inzwischen allerdings bereits zu spät sein.
Bei der Diskussion ums Rentenpaket gehe es nun um die Frage, ob Union und SPD „bei einem Sachthema“ zusammenbleiben könnten – „ja oder nein". Zugleich appelliert Bas aus diesem „Sachthema jetzt keine Koalitionsfrage zu machen“. Für die letzte Forderung dürfte es inzwischen allerdings bereits zu spät sein.
Sonja Salzburger
„Ich kann die Babyboomer nicht wegzaubern, die sind da, die haben das in das System eingezahlt und ein Recht darauf, dass sie eine gute Rente bekommen.“Arbeitsministerin Bärbel Bas beim SZ Wirtschaftsgipfel
Sonja Salzburger
Bas hält Grundsatzrede
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erklärte mal, sie sei keine Frühaufsteherin, aber zum Wirtschaftsgipfel ist sie heute sehr früh aufgestanden, um eine Grundsatzrede zu halten. Sie beginnt mit einem Rückblick auf das erste Viertel dieses Jahrhunderts: „Diese 25 Jahre haben unsere Gesellschaft grundlegend verändert und der Wandel geht weiter.“ Die Weltordnung sei im Umbruch, „künstliche Intelligenz keine Science Fiction mehr, sondern Realität“. Für die einen sei das eine neue Hoffnung, für die anderen eine Zumutung. Viele Gewissheiten seien in Deutschland nicht mehr selbstverständlich. Bas fordert: „Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, den Strukturwandel steuern und den Fortschritt flankieren.“
Mit der Reform der Grundsicherung und der Rente sei die Bundesregierung dabei, zwei hochkomplexe Systeme zu modernisieren. Man habe in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht. „Wenn wir auch im nächsten Vierteljahrhundert eine starke Industrienation sein wollen, muss noch mehr passieren", so Bas.