Frankreichs Wirtschaftsminister kritisiert China und die USA

Der französische Wirtschaftsminister Roland Lescure stattet dem SZ Wirtschaftsgipfel einen Besuch ab. Im Gespräch auf der Bühne des Adlon blickt der Politiker und frühere Bankmanager sehr weit zurück und erzählt in beinahe makellosem Englisch: „Das erste Mal war ich 1979 in Berlin. Zehn Jahre später fiel die Mauer“. Die Welt sei damals in Aufbruchsstimmung gewesen – doch heute sei davon kaum noch etwas übrig.





„Freihandel ist keine Religion. Es ist ein ökonomisches Modell, das nur funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten“, so Lescure. China und die USA täten das derzeit nicht. China subventioniere seine Produkte massiv und flute den europäischen Markt damit. Außerdem ächzt die EU wegen Trumps Zöllen.



Europa müsse gegenhalten mit einer Strategie, die europäische Produkte bevorzuge, so Lescure. Das werde auch der Digitalindustrie helfen. „Wir müssen sicherstellen, dass Europa ein industrieller Champion bleibt“, fordert der Franzose. Wir sollten „Europe first“ denken – und das beginne mit einer deutsch-französischen Allianz. „Dann werden die anderen 25 Länder der EU auch mitgehen.“