Sonja Salzburger
Henrik Ahlers: „Wir freuen uns, wenn Leute scheitern“
Deutschland galt lange als ein Land der Bastler und Erfinder, doch in den vergangenen Jahren kamen die meisten großen Innovationen woanders her. „Wie kann Deutschland den Erfindergeist wecken?", lautet daher das Motto einer Diskussionsrunde mit Henrik Ahlers, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von EY Deutschland, Annette Kraus, Personalleiterin bei Siemens Deutschland, Milena Roveda, Chefin des Münchner Unternehmens Gauss Fusion, sowie Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation, die disruptive Technologien fördert.
Ein großes Problem sei die Fehlerkultur im Land, stellt Ahlers fest. „Wir freuen uns, wenn Leute scheitern“.
Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland. Foto: Johannes Simon
Annette Kraus stimmt Ahlers zu und bekundet ihre Sympathien für das sogenannte „Fail fast, learn fast“-System aus den USA, wo das Scheitern deutlich positiver besetzt sei. Kraus wünscht sich, dass die Menschen in Deutschland bei neuen Ideen nicht immer nur hinterfragen, wo die Risiken seien, sondern auf eine „Warum nicht?"-Haltung umschwenken und mehr ausprobieren.
Laguna de la Vera will junge Talente schneller von den Unis holen und zum Gründen motivieren. Auch das Dauerthema Überregulierung kommt zur Sprache. Sie beschäftige mittlerweile zwölf bis 15 Anwälte, um die Bürokratie zu bewerkstelligen, klagt Milena Roveda – das könne sich ihr kleines, junges Unternehmen eigentlich nicht leisten. „Die Bürokratie killt uns.“
Sina Kampe
Impressionen vom ersten Gipfeltag
Der 19. SZ Wirtschaftsgipfel ist in vollem Gange – noch bis Mittwoch gibt es zahlreiche Gespräche und Panels. Das Motto: „Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“. Doch nicht nur auf der Bühne finden spannende Diskussionen statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind ins Berliner Hotel Adlon gekommen, um sich auszutauschen, zu netzwerken und gute Gespräche zu führen. Finden Sie sich auf den Bildern wieder? Einfach durch die Slideshow klicken.
Sonja Salzburger
Hubertz: Deutschland sollte mehr experimentieren
Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum gilt als die soziale Frage unserer Zeit. Während in manchen Landstrichen jede fünfte Wohnung leersteht, fehlen in Großstädten wie München und Berlin hunderttausende Wohnungen. Was also tun? Darüber spricht die Leiterin des Berliner Büros der SZ, Henrike Roßbach, mit Verena Hubertz (SPD), der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und Dominik von Achten, CEO bei Heidelberg Materials, Europas größtem Zementhersteller.
Hubertz will mehr Tempo beim Bau, mit dem von ihr angekündigten Bauturbo sollen aus fünf Jahren, die es in Deutschland braucht, um einen Bebauungsplan zu erstellen, drei Monate werden. In Deutschland gebe es 16 Landesbauordnungen, nicht überall sei die Lage gleich, so Hubertz. Die Baukosten seien auch wegen der vielen Vorschriften so immens gestiegen. Deswegen wolle sie pragmatischer werden, insbesondere wenn es um bezahlbares Wohnen gehe. „Wir haben Wände in Deutschland, die sind teilweise dicker als an der Champs-Élysées“, kritisiert Hubertz. Deutschland solle schneller werden und mehr experimentieren. Zügiger genehmigen, von Vorschriften abzuweichen und aufstocken und verdichten – all das hat allerdings auch schon Hubertz Vorgängerin versucht. Warum sollte es in ihrer Amtszeit tatsächlich besser werden? Weil wir es müssen, so die Ministerin. Die Folgen seien fatal, „wenn wir es jetzt nicht auf die Kette kriegen.“
Sina Kampe
Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz (SPD), betont beim SZ Wirtschaftsgipfel:
„Ich bin mit elf Milliarden im Sondervermögen vertreten.“
Verena Hubertz (SPD). Foto: Friedrich Bungert
Max Muth
Meta-Manager: „Der europäische Ansatz, Fortschritt durch Regulierung zu schaffen, ist gescheitert“
Semjon Rens hat früher für StudiVZ gearbeitet, heute macht er Öffentlichkeitsarbeit für den Facebook-Konzern Meta in Europa. Der Meta-Manager lobt im Gespräch mit SZ-Vizechefredakteur Ulrich Schäfer zwar die europäische Innovationskraft und die Universitätslandschaft, glaubt aber, dass der Weg der EU, technologischen Fortschritt durch Regulierung zu schaffen, gescheitert ist. Die Anforderungen, die die EU etwa durch die Datenschutzgrundverordnung und weitere Verordnungen geschaffen habe, haben seiner Ansicht nach innovativen europäischen Unternehmen mehr geschadet als den großen US-Firmen. Er habe kürzlich mit dem ehemaligen ukrainischen Premier über Innovationen in seinem Land gesprochen. Auch der habe mit Blick auf die EU gemeint, wenn er alle EU-Gesetze umsetzen müsste, dann würge er den großen technologischen Fortschritt in seinem Land ab.
„Verliert Europa das Rennen um die KI?“, lautet die Fragestellung des Gesprächs zwischen Ulrich Schäfer und Semjon Rens. Foto: Johannes Simon
Sina Kampe
Merz: Koalition wird „selbstverständlich“ halten
Der Bundeskanzler widerspricht beim SZ Wirtschaftsgipfel Spekulationen über einen Bruch der schwarz-roten Koalition und erteilt einer Minderheitsregierung eine Absage. Die Hintergründe erfahren Sie im Artikel meines Kollegen Daniel Brössler (SZ Plus).
Sonja Salzburger
Menne: „Trump-Schock ist übertrieben"
Im März dieses Jahres hat Donald Trump Zölle für fast die ganze Welt angekündigt – mit weitreichenden Folgen für die Handelsströme. Was bedeutet die Politik des US-Präsidenten für die deutsche Wirtschaft?
Darauf gibt es nicht die eine Antwort, stellt Simone Menne klar. Menne ist Präsidentin der American Chamber of Commerce (AmCham Germany). Die Organisation vertritt ausländische Investoren in Deutschland und fördert globale Handelsbeziehungen. Die Auswirkungen der Zölle seien sehr verschiedenen, sagt Menne beim Panel mit Stefan Beismann, Vorstandsmitglied der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ Bank), Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, und Martin Richenhagen, Mitglied des Aufsichtsrats bei Daimler-Truck.
Das Panel: „Der Trump-Schock – was bedeutet er für die deutsche Wirtschaft?“ V.l.n.r.: Judith Wittwer, Martin Richenhagen, Simone Menne, Peter Leibinger und Stefan Beismann. Foto: Johannes Simon
Das vielfach verwendete Wort „Trump-Schock“ hält Menne für übertrieben. Was den Unternehmen besonders helfen würde, wären einheitliche Zölle von 15 Prozent, damit die Firmen Planungssicherheit hätten, so Menne. Die Multi-Aufsichtsrätin sieht die aktuelle Lage in Deutschland nicht ganz so negativ wie viele andere Wirtschaftsvertreter. Es gäbe auch viele amerikanische Unternehmen wie Google und Microsoft, die in Deutschland investieren, viele würden an den deutschen Standort glauben, sagt Menne. Sie rät, diese Firmen zu fragen: Warum kommt ihr hierher? Was haben wir hier Gutes? Was deutsche Unternehmen sich nicht erlauben könnten, wäre die Verantwortung auf Brüssel oder Berlin abzuschieben. Neue Technologien würden auch viele Chancen ergeben. Wichtig sei es, den europäischen Binnenmarkt zu stärken, dadurch könnte Europa Mennes Auffassung nach schon viel von Trumps Zöllen kompensieren.
„ Wir müssen Europa stark machen, damit wir auch weiter vernünftig mit den Amerikanern reden können.“Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce
Oliver Klasen
Das Gift der Unsicherheit
Firmen, die Investitionen planen, Fabriken bauen und Beschäftigte einstellen wollen, benötigen Planungssicherheit, um wirtschaften zu können. Kaum etwas schadet ihnen so sehr wie Unsicherheit. Und die Unsicherheit ist seit dem Amtsantritt von Donald Trump in Größenordnungen gestiegen, die früher kaum vorstellbar waren. Ökonomen versuchen, Unsicherheit zu messen und all diese Messinstrumente zeigen an, dass selbst verheerende Ereignisse wie der 11. September 2001 und die Bankenkrise im Jahr 2008 nicht eine so große Unsicherheit ausgelöst haben wie der von Trump losgetretene Handelskonflikt.
Das Problem sei nicht ein „Zollsatz in bestimmter Höhe“, erklärt Peter Leibinger, der Chef des Bundesverbandes der Industrie (BDI), nun beim Panel Der Trump-Schock – was bedeutet er für die deutsche Wirtschaft?. Die 15 Prozent Pauschalzölle, die die EU im Sommer mit der US-Regierung ausgehandelt hat, kosten Geld, aber die deutsche Wirtschaft habe sich jetzt darauf eingestellt. Die Unsicherheit dagegen mache den Unternehmen schwer zu schaffen.
Oliver Klasen
Der Auftritt des Kanzlers im Video
Haben Sie die Rede von Friedrich Merz heute Vormittag auf dem SZ Wirtschaftsgipfel verpasst? Kein Problem, Sie können sie hier in einer Aufzeichnung sehen. Was sagt der Kanzler zu den geplanten Sozialreformen, wie will er die Verteidigung in Europa stärken und wie verhindern, dass die Industrie aus Deutschland abwandert?
Sonja Salzburger
Trumpf-Chefin: „Wir arbeiten zu wenig“
Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, spricht auf der Bühne mit Nicola Leibinger-Kammüller. Sie führt den Maschinenbauer Trumpf. Es handelt sich um ein vor mehr als 100 Jahren gegründetes Familienunternehmen. Chefin Leibinger-Kammüller ist bekannt für klare Worte und hat zu Zeiten der Ampelregierung scharfe Kritik an deren Wirtschaftspolitik geübt.
Mit Blick auf den Wirtschaftsgipfel-Auftritt von Kanzler Merz sagt sie nun, Merz wolle zwar verhindern, dass die Produktion aus Deutschland abwandere, „aber das ist in vollem Gange“. Unternehmen litten unter Fachkräftemangel und bürokratischen Maßnahmen. Ein weiteres Problem: „Wir arbeiten zu wenig.“
Schweizer, Amerikaner, Polen, alle arbeiteten mehr als die Deutschen. „Das können wir uns nicht mehr leisten“, so Leibinger-Kammüller. Auch ihre Firma steht vor zahlreichen Herausforderungen, der Umsatz ist erheblich gesunken, 1000 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Ein Grund sei die Stagnation der Wirtschaft, erklärt Nicola Leibinger-Kammüller, eine Situation wie die jetzige habe sie in ihrer bisherigen Laufbahn noch nicht erlebt. Die komfortablen Zeiten der Vergangenheit seien vorbei.
Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, im Gespräch mit Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. Foto:Johannes Simon
Sonja Salzburger
„Das wichtigste ist Wachstum, Wachstum, Wachstum“
Im Anschluss an seine Rede stellt sich der Bundeskanzler den Fragen von SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer, Vize-Chef Ulrich Schäfer und dem Publikum. Unter anderem wollen sie von ihm wissen, ob er verstehen könne, dass doch viele sehr überrascht waren, wie großzügig der Kanzler die Schuldenbremse gelockert habe. „Also die Schuldenbremse haben wir bis jetzt überhaupt nicht gelockert“, sagte der Kanzler. Stattdessen hätte die Regierung lediglich zwei Ausnahmen gemacht: für die Verteidigung und für das sogenannte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für Investitionen. Das sei notwendig, denn die Wirtschaft müsse dringend wieder wachsen und Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, sei er bereit, heftige Auseinandersetzungen auszutragen.
Ob das auch für die Reform der Rente gelte, erkundigt sich SZ-Chefredakteurin Wittwer. Bei diesem Thema hat Merz derzeit mit heftigem Gegenwind aus der jungen Union zu kämpfen. Man werde in den nächsten Tagen weiter miteinander reden müssen, erklärt der Kanzler daraufhin. Er wünsche sich, dass diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen sei, damit die Aktivrente zum ersten Januar starten könne. Im zweiten Halbjahr 2026 wolle er dann über Reformen, sprechen, um die drei Säulen der Altersvorsorge grundlegend neu aufzustellen.
Merz nutzt die Bühne noch einmal, um über die Angst der Deutschen vor dem Kapitalmarkt zu klagen. Diese Haltung sei schlecht für Rente und schlecht für die Wirtschaft. Zwei Billionen Euro würden derzeit auf deutschen Sparkonten liegen, die nicht verzinst werden. Das wolle er ändern, das habe er bereits mit der SPD abgesprochen. „Wir wollen, dass das Geld, das in Deutschland da ist, auch vernünftig investiert wird.“
SZ-Vizechefredakteur Ulrich Schäfer und SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer interviewen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf der Bühne beim SZ Wirtschaftsgipfel im Hotel Adlon. Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Bankchef: Euphorie über neue Regierung ist verflogen
Tobias Vogel, der Europachef der Bank UBS, sagt beim Panel Schafft Deutschland die Wende?, dass Investoren und Manager nach Start der großen Koalition viele Hoffnungen gehabt hätten. Doch jetzt seien Nüchternheit und Enttäuschung eingekehrt. Die Regierung gebe zwar mehr Geld aus, doch die großen Strukturreformen fehlten bislang. Ein Beispiel sei, dass es beim Bürokratieabbau nicht richtig vorangehe.
Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, stimmt Vogel bei diesem Thema zu: Zu viel Bürokratie sei ein zentrales Problem, es erschwere Innovationen. Zudem betont die Wirtschaftsweise, wie wichtig es sei, die Sozialversicherungen effizienter und billiger zu machen. Die Lohnnebenkosten seien zu hoch, und immer mehr Zuschüsse aus Steuermitteln in die Sozialversicherungen zu pumpen, sei keine Lösung.
Beim Panel "Schafft Deutschland die Wende?" waren u.a. Monika Schnitzer und Tobias Vogel, Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters UBS Europe, zu Gast. . Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Junge investieren mehr
Melanie Kehr, Vorständin bei der Förderbank KfW, redet beim Panel Schafft Deutschland die Wende? darüber, wie das Wachstum angekurbelt werden kann. Sie sagt, es würde zum Beispiel helfen, bei Mittelständlern die Unternehmensnachfolge zu fördern, also den Übergang von einem älteren Inhaber zu einem neuen jüngeren: Ältere Inhaber von Firmen investieren weniger, unter 40-jährige Inhaber mehr, sagt sie.
Melanie Kehr (KfW). Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Siemens-Chef: Würde den Konzern nicht mehr in Deutschland gründen
Schafft Deutschland die Wende? Das ist das Thema des ersten Panels beim SZ Wirtschaftsgipfel. Es geht um die Wirtschaftskrise – und die Wege aus ihr heraus. Roland Busch, Chef des Münchner Dax-Konzerns Siemens, sagt, dass man ein Unternehmen wie Siemens heute nicht mehr in Deutschland gründen würde, sondern lieber in den USA. Der Industriekonzern will künftig mehr Geld mit Software verdienen, und Busch sagt, dafür sei der US-Markt viel attraktiver. In der EU gebe es zu viele unterschiedliche und bürokratische Vorgaben.
Roland Busch ist CEO von Siemens. . Foto: Friedrich Bungert
Oliver Klasen
Mehr Industriepolitik wagen
Deutsche Regierungen sind traditionell eher zurückhaltend damit, Industriepolitik zu betreiben, also strategisch bestimmte Branchen zu fördern und den heimischen Markt gegen Anbieter aus dem Ausland abzuschirmen. Frankreich hat da stets einen anderen Ansatz. Während seines Auftritts beim SZ Wirtschaftsgipfel erklärt der Kanzler, dass er sich der französischen Linie annähern will und für die wichtigen Schlüsselbranchen eine „Souveränität“ anstrebt. Merz betont, dass er das Wort so in früheren Jahren nicht in den Mund genommen hätte.
Was heißt das konkret? Gezielt solche Branchen wie etwa die Medikamentenherstellung, die Förderung seltener Erden oder die Produktion von Autobatterien in Europa halten. Bisher war Deutschland damit nicht sonderlich erfolgreich, was etwa die gescheiterten Ansiedlungen von Chipfabriken in Magdeburg und im Saarland zeigen.
