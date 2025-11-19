Sina Kampe
Der Wirtschaftsgipfel auf der Zielgeraden
Beim Namen Oliver Bierhoff denken die meisten Menschen vermutlich eher an Fußball als an Wirtschaft. Doch nach seiner Profilaufbahn und der Manager-Karriere beim DFB arbeitet der 57-Jährige inzwischen als Unternehmer und Business Advisor. SZ-Vizechefredakteur Ulrich Schäfer wird Bierhoff gegen 9.45 Uhr auf der Bühne interviewen. Das Thema: Warum sind wir in Deutschland so mutlos?
Anschließend geht es um die Frage: Wo bleibt der Herbst der Reformen? Ein Q&A mit Janina Mütze. Sie hat 2015 in Berlin das Online-Umfrageinstitut Civey als Start-up mitgegründet. Civey steht für Citizen Survey (auf Deutsch: Bürgerumfrage). Inzwischen hat die Firma mehr als 100 Mitarbeitende und die 1990 geborene Janina Mütze gilt als einer der wichtigsten Köpfe der Digitalisierung in Deutschland.
Außerdem unter den heutigen Rednern: Außenminister Johann Wadephul (CDU), Eon-CEO Leonhard Birnbaum sowie Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.
Sina Kampe
Die Highlights vom Dienstag
Vierzehn Panels und Gespräche gab es heute auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels im Berliner Hotel Adlon. Die Highlights im Überblick.
- Bärbel Bas (SPD) im Angriffsmodus: Angesichts der Rentendebatte wirft die Bundesarbeitsministerin der Jungen Gruppe der Unionsfraktion vor, die Koalition in Gefahr zu bringen (SZ Plus). Lesen Sie zu diesem Thema auch den Kommentar von Henrike Roßbach: Der Urfehler ist der Union bereits in den Koalitionsverhandlungen passiert (SZ Plus).
- Trotziger Optimismus: Der französische Wirtschaftsminister Roland Lescure zeigt sich trotz zahlreicher Probleme im eigenen Land zuversichtlich. „Wir lernen es auf die harte Weise“ – ein Artikel von Sina-Maria Schweikle (SZ Plus).
- Die Gipfelstürmer Awards 2025: Drei Start-ups wurden für ihre besonders innovativen Ideen ausgezeichnet. Alle Details zu den Preisträgern liefert Tobias Bug.
Mit einer Berliner Nacht klingt der Tag nun im Fotografiska Museum aus.
Die Abendveranstaltung im Fotografiska Berlin. Foto: Johannes Simon
Lea Hampel
Mehr Arbeiten? Die Qualität zählt, nicht die Quantität
Deutschland diskutiert darüber, wie viel mehr die Menschen arbeiten müssen. Dabei kommt es gar nicht unbedingt auf die Zahl der Arbeitsstunden an, finden die beiden Diskussionsteilnehmer Fränzi Kühne und Thomas Schulz. Kühne ist CDO bei Edding und zuständig für die digitale Transformation des Unternehmens. Thomas Schulz ist Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE. Die beiden sind selbst die besten Beweise für ihre eigenen Thesen: Kühne arbeitet derzeit 55 Prozent im Jobsharing und auch Bilfinger-Chef Schulz nimmt sich zumindest jeden Samstag und große Teile des Sonntags frei.
Das Problem sieht vor allem Schulz eher in der Produktivität. Er hat lange im Ausland gearbeitet, unter anderem zehn Jahre in Dänemark. Bei seiner Rückkehr sei er erstaunt gewesen über die Zustände hier. „Ich bin immer noch geschockt über die deutsche Ausbildungsqualität“, sagt er auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels. Es würden sogar viele Stunden gearbeitet, sagt Schulz – aber die Ergebnisse reichten nicht aus. „Es geht mir gar nicht darum, dass meine Leute 60 Stunden pro Woche klotzen. Sondern, dass wir produktiver arbeiten.“
Auch Kühne ist überzeugt: „Entscheidend ist nicht die Zahl der Stunden, sondern das, was dabei rumkommt.“ Sie glaubt sogar: Gerade der Fakt, dass sie nicht zu 100 Prozent an nur einer Sache arbeite, sei gut, das gebe ihr andere Impulse. Den Job bei Edding hätte sie ohne die Möglichkeit zum Jobsharing gar nicht angetreten – und sie hat auch während der vergangenen Jahre von dieser Arbeitsteilung profitiert: „Geteiltes Leid ist halbes Leid, man kann sich besser austauschen, man geht durch harte Zeiten gerade in mittelständisch geprägten traditionellen Unternehmen“, so Kühne. Solche Optionen sollten Firmen aus ihrer Sicht auf jeden Fall bieten.
Das Problem sieht vor allem Schulz eher in der Produktivität. Er hat lange im Ausland gearbeitet, unter anderem zehn Jahre in Dänemark. Bei seiner Rückkehr sei er erstaunt gewesen über die Zustände hier. „Ich bin immer noch geschockt über die deutsche Ausbildungsqualität“, sagt er auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels. Es würden sogar viele Stunden gearbeitet, sagt Schulz – aber die Ergebnisse reichten nicht aus. „Es geht mir gar nicht darum, dass meine Leute 60 Stunden pro Woche klotzen. Sondern, dass wir produktiver arbeiten.“
Auch Kühne ist überzeugt: „Entscheidend ist nicht die Zahl der Stunden, sondern das, was dabei rumkommt.“ Sie glaubt sogar: Gerade der Fakt, dass sie nicht zu 100 Prozent an nur einer Sache arbeite, sei gut, das gebe ihr andere Impulse. Den Job bei Edding hätte sie ohne die Möglichkeit zum Jobsharing gar nicht angetreten – und sie hat auch während der vergangenen Jahre von dieser Arbeitsteilung profitiert: „Geteiltes Leid ist halbes Leid, man kann sich besser austauschen, man geht durch harte Zeiten gerade in mittelständisch geprägten traditionellen Unternehmen“, so Kühne. Solche Optionen sollten Firmen aus ihrer Sicht auf jeden Fall bieten.
„Arbeitswelt: Richtig reinhauen statt Work-Life-Balance?“, lautet der Titel des „Gemischten Doppels“ mit Fränzi Kühne und Thomas Schulz. Foto: Johannes Simon
Lea Hampel
„Was haben wir eigentlich für ein Bild von uns?"
Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt macht sich Sorgen um den deutschen Optimismus und das Selbstwertgefühl der Nation. „Was haben wir eigentlich für ein Bild von uns? Welches Bild reden wir eigentlich auch herbei? Wie groß oder klein wollen wir uns machen?", fragt sie bei ihrem Auftritt beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Für sie sei die Antwort klar: Mehr Selbstbewusstsein und mehr gute Laune braucht das Land. Bär erklärt, sie lese oft über sich, dass sie viel zu gut gelaunt sei. „Ich weiß, das ist in Deutschland verdächtig“, sagt sie im Adlon. Sie ist überzeugt: Die Bürger goutieren gut gelaunte Politiker. „Ich würde mich lieber von Leuten regieren lassen, die gut gelaunt sind als von Leuten, die immer sagen, man steht einen Meter vor dem Abgrund.“
Selbstverzwergung sei noch nie die richtige Lösung gewesen. „Wir tun viel Gutes und wir sollten auch drüber reden." So etwas werde zu wenig berücksichtigt – und das, obwohl Deutschland beispielsweise im Ausland durchaus Bewunderung bekomme. Sie plädiert dafür, darauf zu schauen, wo Deutschland schon führend sei – zum Beispiel, wenn Komponenten für eine Mondmission in Bremen gebaut werden.
„Was bringt uns das mit dieser Raumfahrt eigentlich?“, wird die Ministerin oft gefragt. Im Wahlkreis heiße es eher, „jetzt macht ihr schon die Erde kaputt, lasst die anderen Planeten in Ruhe“. Bär glaubt, dass Investitionen in Raumfahrt volksnäher erklärt werden müssen und kündigt an, dass Deutschland der größte Beitragszahler für die Europäische Raumfahrtagentur Esa würde.
80 Raumfahrtunternehmen hatten von Bär gefordert, sechs Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren in die Esa zu investieren. Bär sagt nun, die Mittel würden „signifikant mehr als vor drei Jahren“, aber wenn sechs Milliarden realistisch gewesen wären, hätten die Raumfahrtunternehmen vielleicht sieben Milliarden Euro gefordert.
Selbstverzwergung sei noch nie die richtige Lösung gewesen. „Wir tun viel Gutes und wir sollten auch drüber reden." So etwas werde zu wenig berücksichtigt – und das, obwohl Deutschland beispielsweise im Ausland durchaus Bewunderung bekomme. Sie plädiert dafür, darauf zu schauen, wo Deutschland schon führend sei – zum Beispiel, wenn Komponenten für eine Mondmission in Bremen gebaut werden.
„Was bringt uns das mit dieser Raumfahrt eigentlich?“, wird die Ministerin oft gefragt. Im Wahlkreis heiße es eher, „jetzt macht ihr schon die Erde kaputt, lasst die anderen Planeten in Ruhe“. Bär glaubt, dass Investitionen in Raumfahrt volksnäher erklärt werden müssen und kündigt an, dass Deutschland der größte Beitragszahler für die Europäische Raumfahrtagentur Esa würde.
80 Raumfahrtunternehmen hatten von Bär gefordert, sechs Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren in die Esa zu investieren. Bär sagt nun, die Mittel würden „signifikant mehr als vor drei Jahren“, aber wenn sechs Milliarden realistisch gewesen wären, hätten die Raumfahrtunternehmen vielleicht sieben Milliarden Euro gefordert.
Dorothee Bär im Gespräch mit SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach und Henrike Roßbach aus dem Berliner Parlamentsbüro. Foto: Johannes Simon
Sina Kampe
Impressionen vom zweiten Gipfeltag
Der 19. SZ Wirtschaftsgipfel steht unter dem Motto „Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“. Nicht nur auf der Bühne gibt es einen guten Austausch. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind ins Berliner Hotel Adlon gekommen, um zu netzwerken und Gespräche zu führen. Finden Sie sich auf den Bildern vom heutigen Dienstag wieder? Einfach durch die Slideshow klicken.
Sonja Salzburger
Dorothee Bär erklärt ihre Hightech-Agenda
Dorothee Bär ist überzeugt: Wirtschaft und Forschung schließen sich nicht aus. Es solle bei der vom Bundeskabinett verabschiedeten Hightech-Agenda „ganz ausdrücklich auch ums Geldverdienen gehen“, sagt die CSU-Ministerin in ihrer Rede. Diese setze an in den Schlüsseltechnologien: KI, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, Kernfusion, klimaneutrale Energie und klimaneutraler Mobilität. Bär würde es zum Beispiel begrüßen, wenn an den Universitäten mehr Professoren forschungsfrei bekommen würden, um Unternehmen zu gründen.
Innovationsfähigkeit sei kein Luxus, sondern existenziell. Das habe auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erkannt, der neue Innovationen als „höchste Priorität“ bezeichnet hatte. Bär will wegkommen von kleinteiligen Förderprogrammen, das Land brauche Technologien von internationaler Strahlkraft. „Wenn wir es technologisch überhaupt noch aufnehmen wollen mit den USA oder China, dann müssen wir unsere Kräfte gemeinsam bündeln auf dem Kontinent und natürlich wir im eigenen Land“, so die Ministerin. Bis Frühjahr nächsten Jahres soll es sogenannte „Roadmaps“ zur Umsetzung der Hightech-Agenda aus ihrem Hause geben.
Innovationsfähigkeit sei kein Luxus, sondern existenziell. Das habe auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erkannt, der neue Innovationen als „höchste Priorität“ bezeichnet hatte. Bär will wegkommen von kleinteiligen Förderprogrammen, das Land brauche Technologien von internationaler Strahlkraft. „Wenn wir es technologisch überhaupt noch aufnehmen wollen mit den USA oder China, dann müssen wir unsere Kräfte gemeinsam bündeln auf dem Kontinent und natürlich wir im eigenen Land“, so die Ministerin. Bis Frühjahr nächsten Jahres soll es sogenannte „Roadmaps“ zur Umsetzung der Hightech-Agenda aus ihrem Hause geben.
Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt (CSU). Foto: Friedrich Bungert
Sina Kampe
Das sind die SZ Gipfelstürmer 2025
Beim Wirtschaftsgipfel zeichnet die Süddeutsche Zeitung zusammen mit UnternehmerTUM, dem größten Zentrum für Gründung und Innovation in Europa, Gründerinnen und Gründer für besonders innovative Geschäftsideen aus. Auch in diesem Jahr gab es wieder zahlreiche Bewerbungen, eine elfköpfige Jury hat dann lange recherchiert, diskutiert und schließlich ihr Votum abgegeben. Das sind die Sieger in den drei Kategorien.
- Gipfelstürmer im Bereich Food/AgriTech:
Das Start-up Colipi aus Hamburg macht Öl aus CO₂ statt aus Pflanzen – und schont damit die Natur. Es handelt sich um eine Biotechnologieplattform, die Mikroorganismen nutzt. Sie werden in speziellen Tanks mit CO₂ oder biogenen Abfällen „gefüttert“. Dabei entsteht eine Alternative zu Pflanzenöl, das „Climate Oil“, zum Beispiel für die Kosmetikindustrie. Die Technologie zeichnet sich durch eine kurze und sichere Lieferkette und einen minimalen CO₂-Fußabdruck aus.
- Gipfelstürmer im Bereich Energy:
Der Preis geht in diesem Jahr an Heatrix. Das 2022 in Bremen gegründete Start-up produziert heiße Luft – allerdings im besten Sinne. Das Heatrix-System stellt Prozesswärme, die beispielsweise in der energieintensiven Stahlbranche benötigt wird, CO₂-neutral zur Verfügung. Es kombiniert einen elektrischen Lufterhitzer – vergleichbar mit einem Hochtemperatur-Föhn – mit einem thermischen Energiespeicher und lässt sich in bestehende Anlagen integrieren. Das Gründerteam will somit zur Dekarbonisierung der Industrie beitragen.
- Gipfelstürmer im Bereich Health:
Viele Frauen werden das Münchner Start-up Meliodays womöglich lieben lernen. Es entwickelt derzeit eine Therapie gegen chronische Entzündungen in der Gebärmutter. Diese sind eine mögliche Ursache für starke Menstruationsschmerzen. Der Name des Projekts: MelioOne. Es wird, ähnlich wie eine Verhütungsspirale, in die Gebärmutter eingesetzt. Dort gibt es eine kleine Dosis eines nicht-hormonellen, entzündungshemmenden Medikaments frei. Die abgegebene Menge entspricht ungefähr einer Tablette Ibuprofen 400 – verteilt über ein ganzes Jahr.
Gratulation an die Gipfelstürmer! Anhand welcher Kriterien die Start-ups bewertet wurden, kann man hier nachlesen.
Foto: Johannes Simon
Max Muth
„KI wird nicht wieder verschwinden“
Weit über 90 Prozent der Gäste im Adlon sind sich in einer Umfrage sicher: KI ist keine Blase. Das sehen auch die Panelisten beim Thema „KI-Konkret“ so. Andreas Nauerz ist Produktchef beim Cloudbetreiber Ionos und sagt: KI wird unsere Unternehmen signifikant verändern. Viele Bereiche werden automatisiert werden, und das exponentiell schnell, quer durch die Gesellschaft. Das sei für Unternehmen und Angestellte eine große Herausforderung. Lundbæk, dessen Firma eine Spezial-KI für Juristen anbietet, plädiert dafür, dass Europa auch eigene Basismodelle trainieren muss. Studien zeigten, dass die Art, wie Chat-GPT auf Fragen antworte, schon jetzt die Sprache und damit das Denken der Nutzenden verändere. „Wir sollten uns hier auf gar keinen Fall von Amerikanern abhängig machen“, so Lundbæk. Dass ein solches Modelltraining möglich sei, hätten die Chinesen bewiesen, die mit nur einem Zehntel der Computerpower der US-Amerikaner konkurrenzfähige Modelle trainiert hätten.
Nauerz betont, Europa müsse die USA bei KI nicht kopieren. Vielleicht sei es für den Kontinent viel relevanter, auf Effizienz zu optimieren, um Modelle so klein wie möglich zu machen, damit sie lokal auf Geräten laufen können. So könnten Drohnen etwa ihre Umgebung interpretieren und mit natürlicher Sprache gesteuert werden. Relevant sei das vor allem bei autonomen Geräten und in kritischen Bereichen der Industrie.
Nauerz betont, Europa müsse die USA bei KI nicht kopieren. Vielleicht sei es für den Kontinent viel relevanter, auf Effizienz zu optimieren, um Modelle so klein wie möglich zu machen, damit sie lokal auf Geräten laufen können. So könnten Drohnen etwa ihre Umgebung interpretieren und mit natürlicher Sprache gesteuert werden. Relevant sei das vor allem bei autonomen Geräten und in kritischen Bereichen der Industrie.
„KI konkret: Wo die Revolution schon ankommt“: Moderator Jannis Brühl (links) mit seinen Gästen Andreas Nauerz, dem CPO von Ionos, und Leif-Nissen Lundbæk von Noxtua. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Müssen wir Angst vor Roboter-Richtern haben, Herr Lundbæk?
Leif-Nissen Lundbæk ist Chef und Gründer von Noxtua, das ist eine für Juristen konzipierte KI. Sie wird auch von der Justiz genutzt. Angst vor Robo-Richtern, die autark über Freiheit oder Knast entscheiden, müsse aber niemand haben, versichert Lundbæk bei einer Diskussionsrunde zum Thema „KI konkret: Wo die Revolution schon ankommt“. KI könne aber schon heute dabei helfen, das Rechtssystem zu entlasten, indem Prozesse automatisiert und beschleunigt werden. Ein einfaches Beispiel sei etwa die Umsetzung der Fluggastrechte bei Verspätungen. Aber: „Auf jeden Fall muss bei zentralen Fragen immer ein Mensch im Loop sein", so Lundbæk.
Wo KI heute schon sinnvoll eingesetzt wird, und wo man noch auf sie wartet, hat mein Kollege Max Muth aufgeschrieben (SZ Plus).
Wo KI heute schon sinnvoll eingesetzt wird, und wo man noch auf sie wartet, hat mein Kollege Max Muth aufgeschrieben (SZ Plus).
Siemens: KI in der Industrie und ihre Herausforderungen
Im Siemens-Werk in Erlangen wird Künstliche Intelligenz in der Fertigung eingesetzt, um Effizienz und Qualität zu steigern. Der Fokus liegt auf Sprachmodellen und Robotik, die Prozesse optimieren. Fortschritte in der Industrieautomation werden sichtbar.
www.sueddeutsche.de
Sonja Salzburger
Diese Chefinnen sind Schwestern
Katharina (37) und Stefanie Hagleitner (35) sind seit April 2025 an der Seite ihres Vaters Hans Georg in der Geschäftsführung des österreichischen Hygieneunternehmens Hagleitner aus Zell am See. Nächstes Jahr will der Vater sich zur Ruhe setzen und die Firma komplett in die Hände seiner Töchter geben – sie führen das Unternehmen dann in dritter Generation. Während ihr Vater die Firma einst übernehmen musste, haben die beiden Schwestern die freie Wahl gehabt, ob sie die Chefinnen-Rolle einnehmen wollen. Katharina und Stefanie Hagleitner haben sich nach vielen Jahren im Unternehmen entschieden, gemeinsam Chefinnen zu werden. Sie erklären, dass sie sich gut ergänzen: Die eine, Katharina, könne gut mit Zahlen, die andere, Stefanie, sei die Kreativere.
Katharina (links) und Stefanie Hagleitner sind Co-Geschäftsführerinnen. Foto: Friedrich Bungert
„Wenn man Geschwister ist, kennt man die Stärken und Schwächen der anderen.“Stefanie Hagleitner
Sina Kampe
Bei welchen Reformen Bas Entgegenkommen signalisiert
Am Morgen warnt Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim SZ Wirtschaftsgipfel vor einem Koalitionsbruch: Ihre Botschaft geht in Richtung der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, die Bas’ Rentenpaket im Bundestag nicht einfach durchwinken will.
Änderungen am Gesetzentwurf lehnt die Ministerin strikt ab. In anderen Punkten zeigt Bas sich jedoch bereit, klassische SPD-Positionen zu räumen. Meine Kollegen aus dem Berliner Parlamentsbüro fassen die Details zusammen (SZ Plus).
Änderungen am Gesetzentwurf lehnt die Ministerin strikt ab. In anderen Punkten zeigt Bas sich jedoch bereit, klassische SPD-Positionen zu räumen. Meine Kollegen aus dem Berliner Parlamentsbüro fassen die Details zusammen (SZ Plus).
Bas warnt vor Koalitionsbruch wegen Rentenpaket
Wenn die Unionsfraktion ihrem Rentenpaket nicht zustimme, „dann wird die Unruhe in meiner Partei und Fraktion groß werden“, sagte die Arbeitsministerin und SPD-Chefin auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Sie signalisiert aber auch ein Entgegenkommen der SPD bei weiteren Reformen der Rente.
www.sueddeutsche.de
Sina Kampe
Frankreichs Wirtschaftsminister kritisiert China und die USA
Der französische Wirtschaftsminister Roland Lescure stattet dem SZ Wirtschaftsgipfel einen Besuch ab. Im Gespräch auf der Bühne des Adlon blickt der Politiker und frühere Bankmanager sehr weit zurück und erzählt in beinahe makellosem Englisch: „Das erste Mal war ich 1979 in Berlin. Zehn Jahre später fiel die Mauer“. Die Welt sei damals in Aufbruchsstimmung gewesen – doch heute sei davon kaum noch etwas übrig.
„Freihandel ist keine Religion. Es ist ein ökonomisches Modell, das nur funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten“, so Lescure. China und die USA täten das derzeit nicht. China subventioniere seine Produkte massiv und flute den europäischen Markt damit. Außerdem ächzt die EU wegen Trumps Zöllen.
Europa müsse gegenhalten mit einer Strategie, die europäische Produkte bevorzuge, so Lescure. Das werde auch der Digitalindustrie helfen. „Wir müssen sicherstellen, dass Europa ein industrieller Champion bleibt“, fordert der Franzose. Wir sollten „Europe first“ denken – und das beginne mit einer deutsch-französischen Allianz. „Dann werden die anderen 25 Länder der EU auch mitgehen.“
Europa müsse gegenhalten mit einer Strategie, die europäische Produkte bevorzuge, so Lescure. Das werde auch der Digitalindustrie helfen. „Wir müssen sicherstellen, dass Europa ein industrieller Champion bleibt“, fordert der Franzose. Wir sollten „Europe first“ denken – und das beginne mit einer deutsch-französischen Allianz. „Dann werden die anderen 25 Länder der EU auch mitgehen.“
Roland Lescure. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
„Hört auf zu jammern“
Ist Deutschland wirklich so ein schlechter Standort für junge, digitale Unternehmen? Verena Pausder, die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands rät, auch die Erfolgsgeschichten nicht aus den Augen zu verlieren. Als Beispiele nennt sie neben Zalando zum Beispiel Celonis, Flix, Get your Guide und Isar Aerospace.
„Wir haben viel mehr als wir denken, wir halten nur das Licht zu wenig hin und investieren zu wenig“, so Pausder. Ihrer Ansicht nach wird in der aktuellen Diskussion zu viel Zeit dafür aufgewendet, zu überlegen, wie Deutschland das bisherige Erreichte bewahren könnte, statt zu überlegen, woher das Neue kommt. Trotzdem weise der digitale Bereich ein immenses Wachstum auf mit deutlich über 1000 Neugründungen allein in diesem Jahr. Die Hälfte davon seien KI-Unternehmen. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr das auch Ausbildungsstätten sind, die wir in Zukunft brauchen", sagt Pausder.
Schon immer seien Firmen durch schwierige Zeiten gegangen, hätten Krisen überstanden. Pausder verweist auch auf das Unternehmen ihrer Familie, das als 1722 Leinenhandlung in Bielefeld gegründet wurde, und unter anderem zwei Weltkriege überstanden habe. „Wenn unsere Vorfahren uns zuhören würden, würden sie sagen: ,Hört auf zu jammern.'“ Im Saal erntet Pausder dafür Applaus.
„Wir haben viel mehr als wir denken, wir halten nur das Licht zu wenig hin und investieren zu wenig“, so Pausder. Ihrer Ansicht nach wird in der aktuellen Diskussion zu viel Zeit dafür aufgewendet, zu überlegen, wie Deutschland das bisherige Erreichte bewahren könnte, statt zu überlegen, woher das Neue kommt. Trotzdem weise der digitale Bereich ein immenses Wachstum auf mit deutlich über 1000 Neugründungen allein in diesem Jahr. Die Hälfte davon seien KI-Unternehmen. „Wir unterschätzen massiv, wie sehr das auch Ausbildungsstätten sind, die wir in Zukunft brauchen", sagt Pausder.
Schon immer seien Firmen durch schwierige Zeiten gegangen, hätten Krisen überstanden. Pausder verweist auch auf das Unternehmen ihrer Familie, das als 1722 Leinenhandlung in Bielefeld gegründet wurde, und unter anderem zwei Weltkriege überstanden habe. „Wenn unsere Vorfahren uns zuhören würden, würden sie sagen: ,Hört auf zu jammern.'“ Im Saal erntet Pausder dafür Applaus.
Verena Pausder ist Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. und wünscht sich mehr Optimismus im Land. Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Commerzbank-Chefin rechnet nicht mit Übernahmeangebot der Unicredit
Finanzplatz Deutschland, was nun?: Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, befragt Bettina Orlopp. Seit gut einem Jahr ist sie CEO der Commerzbank, mitten in einer Übernahmeschlacht. In dieser Rolle legte Orlopp sich bereits mehrfach mit dem Großaktionär Unicredit an – und lehnt eine Übernahme durch die italienische Großbank strikt ab.
In so einer Zeit turbulenten Chefin zu werden, sei eine zeitintensive Aufgabe, Tage ohne Arbeit könne sie an einer Hand abzählen, sagt Orlopp. Sie will die Unabhängigkeit ihrer Bank bewahren. Die Atmosphäre bei Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel, der als kaltschnäuzig und skrupellos gilt, bezeichnet sie als „professionell“. Sollte ein Übernahmeangebot kommen, würde sie es „absolut ergebnisoffen“ prüfen, sagt Orlopp – schließlich sei sie nur Vertreterin der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Aufgrund des stark gestiegenen Aktienkurses der Commerzbank rechne sie jedoch zurzeit nicht damit.
In so einer Zeit turbulenten Chefin zu werden, sei eine zeitintensive Aufgabe, Tage ohne Arbeit könne sie an einer Hand abzählen, sagt Orlopp. Sie will die Unabhängigkeit ihrer Bank bewahren. Die Atmosphäre bei Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel, der als kaltschnäuzig und skrupellos gilt, bezeichnet sie als „professionell“. Sollte ein Übernahmeangebot kommen, würde sie es „absolut ergebnisoffen“ prüfen, sagt Orlopp – schließlich sei sie nur Vertreterin der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Aufgrund des stark gestiegenen Aktienkurses der Commerzbank rechne sie jedoch zurzeit nicht damit.
Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Strack-Zimmermann: „Krasser Liebesentzug der USA“ hat für mehr Tempo gesorgt
Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt ein paar Minuten zu spät zum Panel zur Verteidigungspolitik, steigt aber dann schnell in die Diskussion ein. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Die 67-Jährige gilt als eine der lautstärksten Unterstützerinnen der Ukraine und ist bekannt für markige Worte. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, den Menschen klar zu sagen, wie Europa verteidigt werden soll, damit sie nachts gut schlafen können. Aber einfach sei es nicht, da nicht nur die Technik komplex sei, sondern auch die Abstimmungsprozesse zwischen den Bundesländern und den europäischen Staaten. Strack-Zimmermann plädiert hier für Vereinfachungen, beispielsweise bei den Zertifizierungen von Waffensystemen über Landesgrenzen hinweg.
Der „krasse Liebesentzug der USA“ habe in der europäischen Verteidigungspolitik zu einem Umdenken geführt. „Dadurch, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, ist die Geschwindigkeit groß“, so Strack-Zimmermann. In ihren Augen müsste sie aber noch größer werden, und Dinge, die gemeinsam gebraucht werden, müssten auch gemeinsam beschafft werden. An der Bundesregierung übte sie deutlich Kritik. So sei die Wehrdebatte und die Diskussion um ein Losverfahren in ihren Augen „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“ gewesen. Sie ist dafür, dass auch Frauen gemustert werden sollten.
Der „krasse Liebesentzug der USA“ habe in der europäischen Verteidigungspolitik zu einem Umdenken geführt. „Dadurch, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, ist die Geschwindigkeit groß“, so Strack-Zimmermann. In ihren Augen müsste sie aber noch größer werden, und Dinge, die gemeinsam gebraucht werden, müssten auch gemeinsam beschafft werden. An der Bundesregierung übte sie deutlich Kritik. So sei die Wehrdebatte und die Diskussion um ein Losverfahren in ihren Augen „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“ gewesen. Sie ist dafür, dass auch Frauen gemustert werden sollten.
„Es gibt keinen Grund, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten.“Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die Wehrpflicht
Panel: „Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt?“ V.l.: SZ-Chefin Judith Wittwer, Europaparlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Mark Lohweber, Vorstandsvorsitzender von Adesso und Gundbert Scherf, CEO des Rüstungsunternehmens Helsing. Foto: Johannes Simon