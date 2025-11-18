Bas hält Grundsatzrede

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erklärte mal, sie sei keine Frühaufsteherin, aber zum Wirtschaftsgipfel ist sie heute sehr früh aufgestanden, um eine Grundsatzrede zu halten. Sie beginnt mit einem Rückblick auf das erste Viertel dieses Jahrhunderts: „Diese 25 Jahre haben unsere Gesellschaft grundlegend verändert und der Wandel geht weiter.“ Die Weltordnung sei im Umbruch, „künstliche Intelligenz keine Science Fiction mehr, sondern Realität“. Für die einen sei das eine neue Hoffnung, für die anderen eine Zumutung. Viele Gewissheiten seien in Deutschland nicht mehr selbstverständlich. Bas fordert: „Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, den Strukturwandel steuern und den Fortschritt flankieren.“

Mit der Reform der Grundsicherung und der Rente sei die Bundesregierung dabei, zwei hochkomplexe Systeme zu modernisieren. Man habe in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht. „Wenn wir auch im nächsten Vierteljahrhundert eine starke Industrienation sein wollen, muss noch mehr passieren", so Bas.



