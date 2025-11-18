Sina Kampe
Bärbel Bas schaltet in den Angriffsmodus
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) spricht mit der Leiterin des Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, und SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach auf der Bühne über die laufende Rentendebatte. Es gibt Menschen, die der Politikerin vorwerfen, mit ihrem Gesetzentwurf zur Rente die Koalition zu gefährden, führt Krach an. Darauf antwortet die Arbeitsministerin:
„Wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union.“Bärbel Bas (SPD)
Bas übt scharfe Kritik an der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, die sich gegen den Renten-Gesetzentwurf auflehnt. Der Jungen Gruppe wirft Bas vor, einen „Popanz“ aufzuführen, der die Koalition gefährde. Sie selbst sei nicht über das hinausgegangen, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, sagt Bas. „Die Haltelinie habe ich nicht erfunden.“ Die Haltelinie ist ein Instrument, um die Höhe der Renten auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren und Einschnitte zu verhindern. Die SPD hat sie gegenüber der Union durchgesetzt. Dort sind einige eher geneigt, Einschnitte vorzunehmen.
Alle Details seien im Koalitionsvertrag festgehalten, erklärt Bas. Wenn das innerhalb der Union nicht kommuniziert worden sei, dann ist das „nicht mein Problem", sagt die Politikerin. Möglichkeiten, nachträglich noch einen Kompromiss mit ihren Kritikern aus der Union zu finden, sieht Bas nicht.
Foto: Friedrich Bungert
Wenn die Abstimmung zum Rentenpaket im Bundestag nicht gelinge, werde es noch unruhiger werden, prognostiziert Bas und meint mit Blick auf ihre SPD: „Wir sind der stabile Teil in dieser Koalition.“
Bei der Diskussion ums Rentenpaket gehe es nun um die Frage, ob Union und SPD „bei einem Sachthema“ zusammenbleiben könnten - „ja oder nein". Zugleich appelliert Bas aus diesem „Sachthema jetzt keine Koalitionsfrage zu machen“. Für die letzte Forderung dürfte es inzwischen allerdings bereits zu spät sein.
Sonja Salzburger
„Ich kann die Babyboomer nicht wegzaubern, die sind da, die haben das in das System eingezahlt und ein Recht darauf, dass sie eine gute Rente bekommen.“Arbeitsministerin Bärbel Bas beim SZ Wirtschaftsgipfel
Sonja Salzburger
Commerzbank-Chefin rechnet nicht mit Übernahmeangebot der Unicredit
Finanzplatz Deutschland, was nun?: Die Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, Lisa Nienhaus, befragt Bettina Orlopp. Seit gut einem Jahr ist sie CEO der Commerzbank, mitten in einer Übernahmeschlacht. In dieser Rolle legte Orlopp sich bereits mehrfach mit dem Großaktionär Unicredit an – und lehnt eine Übernahme durch die italienische Großbank strikt ab.
In so einer Zeit turbulenten Chefin zu werden, sei eine zeitintensive Aufgabe, Tage ohne Arbeit könne sie an einer Hand abzählen, sagt Orlopp. Sie will die Unabhängigkeit ihrer Bank bewahren. Die Atmosphäre bei Gesprächen mit Unicredit-Chef Andrea Orcel, der als kaltschnäuzig und skrupellos gilt, bezeichnet sie als „professionell“. Sollte ein Übernahmeangebot kommen, würde sie es „absolut ergebnisoffen“ prüfen, sagt Orlopp – schließlich sei sie nur Vertreterin der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter. Aufgrund des stark gestiegenen Aktienkurses der Commerzbank rechne sie jedoch zurzeit nicht damit.
Foto: Johannes Simon
Sonja Salzburger
Strack-Zimmermann: „Krasser Liebesentzug der USA“ hat für mehr Tempo gesorgt
Marie-Agnes Strack-Zimmermann kommt ein paar Minuten zu spät zum Panel zur Verteidigungspolitik, steigt aber dann schnell in die Diskussion ein. Die FDP-Politikerin ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Die 67-Jährige gilt als eine der lautstärksten Unterstützerinnen der Ukraine und ist bekannt für markige Worte. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, den Menschen klar zu sagen, wie Europa verteidigt werden soll, damit sie nachts gut schlafen können. Aber einfach sei es nicht, da nicht nur die Technik komplex sei, sondern auch die Abstimmungsprozesse zwischen den Bundesländern und den europäischen Staaten. Strack-Zimmermann plädiert hier für Vereinfachungen, beispielsweise bei den Zertifizierungen von Waffensystemen über Landesgrenzen hinweg.
Der „krasse Liebesentzug der USA“ habe in der europäischen Verteidigungspolitik zu einem Umdenken geführt. „Dadurch, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, ist die Geschwindigkeit groß“, so Strack-Zimmermann. In ihren Augen müsste sie aber noch größer werden, und Dinge, die gemeinsam gebraucht werden, müssten auch gemeinsam beschafft werden. An der Bundesregierung übte sie deutlich Kritik. So sei die Wehrdebatte und die Diskussion um ein Losverfahren in ihren Augen „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“ gewesen. Sie ist dafür, dass auch Frauen gemustert werden sollten.
„Es gibt keinen Grund, auf die Hälfte der Bevölkerung zu verzichten.“Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die Wehrpflicht
Panel: „Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt?“ V.l.: SZ-Chefin Judith Wittwer, Europaparlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Mark Lohweber, Vorstandsvorsitzender von Adesso und Gundbert Scherf, CEO des Rüstungsunternehmens Helsing. Foto: Johannes Simon
Björn Finke
Drohnen-Manager: Mehr als 90 Prozent der Kriegsschäden durch Drohnen
Gundbert Scherf, Mitgründer und Chef des Drohnenbauers Helsing, ist einer der Gäste beim Panel „Ist Europa gewappnet für die Konflikte der Welt?“. Der Manager sagt, dass im Ukrainekrieg inzwischen „mehr als 90 Prozent der militärischen Wirkung“ – also der Schäden und Opfer – auf Drohnen zurückzuführen seien.
Ein Interview, das meine Kollegen Thomas Fromm, Anna Lea Jakobs und Alexander Mühlauer im Vorfeld mit Scherf geführt haben, können Sie hier noch einmal nachlesen (SZ Plus).
Sonja Salzburger
Bas hält Grundsatzrede
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erklärte mal, sie sei keine Frühaufsteherin, aber zum Wirtschaftsgipfel ist sie heute sehr früh aufgestanden, um eine Grundsatzrede zu halten. Sie beginnt mit einem Rückblick auf das erste Viertel dieses Jahrhunderts: „Diese 25 Jahre haben unsere Gesellschaft grundlegend verändert und der Wandel geht weiter.“ Die Weltordnung sei im Umbruch, „künstliche Intelligenz keine Science Fiction mehr, sondern Realität“. Für die einen sei das eine neue Hoffnung, für die anderen eine Zumutung. Viele Gewissheiten seien in Deutschland nicht mehr selbstverständlich. Bas fordert: „Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, den Strukturwandel steuern und den Fortschritt flankieren.“
Mit der Reform der Grundsicherung und der Rente sei die Bundesregierung dabei, zwei hochkomplexe Systeme zu modernisieren. Man habe in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht. „Wenn wir auch im nächsten Vierteljahrhundert eine starke Industrienation sein wollen, muss noch mehr passieren", so Bas.
Sina Kampe
Rentendebatte: Das Paket steht auf der Kippe
„ Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben.“Bundeskanzler Merz am Montag beim SZ Wirtschaftsgipfel
Die Fronten sind verhärtet: Weil die Junge Gruppe der Unionsfraktion – sowie womöglich weitere Politikerinnen und Politiker – dem Rentenpaket der Bundesregierung nach jetzigem Stand nicht zustimmen wollen, droht das Gesetz bei einer Abstimmung im Bundestag zu scheitern. Die Abgeordneten stören sich an der geplanten Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent über das Jahr 2031 hinaus, weil es zulasten jüngerer Menschen geht. „Wir sehen an dem Gesetzentwurf noch Änderungsbedarf und halten das Gesetz im Moment nicht für zustimmungsfähig“, sagte der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU), dem Stern.
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und SPD-Chef Lars Klingbeil hingegen halten am Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in der jetzigen Form fest. Sie wollen ihn bis Ende des Jahres durch Bundestag und Bundesrat bringen, damit das Gesetz 2026 in Kraft treten kann.
Mein Kollege Roland Preuß erklärt anhand von Daten und Expertenstimmen die grundsätzliche Schieflage des Systems (SZ Plus).
Sina Kampe
Coolness à la Orlopp
Am Vormittag ist Commerzbank-CEO Bettina Orlopp beim SZ Wirtschaftsgipfel, um über den Finanzplatz Deutschland zu sprechen. Orlopp wurde vor einem Jahr Chefin der Bank – und der Zeitpunkt hätte damals ungünstiger kaum sein können.
Lesen Sie das Porträt meiner Kollegin Meike Schreiber (SZ Plus).
Commerzbank: Bettina Orlopp führt Widerstand gegen Unicredit
Vor einem Jahr überraschend Chefin geworden, ist der Druck auf Bettina Orlopp von Beginn an hoch: Eine drohende Übernahme abwenden, die Belegschaft hinter sich bringen und dann auch noch die Bundesregierung auf ihre Seite ziehen. Wie hat sie das geschafft?
www.sueddeutsche.de
Sina Kampe
Besuch von Bas: Was sagt die Arbeitsministerin zur Debatte um das Rentenpaket?
Deutschland diskutiert derzeit ihren Gesetzentwurf zur Rente – und gleich ist Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) beim SZ Wirtschaftsgipfel zu Gast. Zum Auftakt des zweiten Gipfeltages hält sie zunächst eine Rede. Danach befragen SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach sowie Wirtschaftsgipfel-Chefin Lisa Nienhaus die Politikerin auf der Bühne. Natürlich wird es in dem Gespräch auch um das Streitthema Rente gehen. Den Auftritt können Sie gegen 9 Uhr hier im Livestream verfolgen:
Sina Kampe
Die Highlights des ersten Gipfeltages
„Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“ – unter diesem Motto gab es heute elf Panels und Gespräche auf der Bühne im Berliner Hotel Adlon. Die wichtigsten Themen des Montags im Überblick:
- Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) machte am Montag den Auftakt. Zu den Themen seines Auftritts gehörten die Rentendebatte, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft – und auch auf Spekulationen über einen Bruch seiner schwarz-roten Regierung kam Merz zu sprechen (SZ Plus).
- „Wir arbeiten zu wenig“, konstatierte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. Was die Managerin damit genau meint, hat sie im Interview mit Tobias Bug und Lisa Nienhaus noch mal ausgeführt (SZ Plus). Dazu liefert Anna Lea Jakobs die passenden Fakten: Wer in Deutschland mehr arbeiten könnte – und wer nicht (SZ Plus).
- Siemens-Chef Roland Busch würde sein Unternehmen heute eher in den USA als in Deutschland gründen. Die USA, das gelobte Land? Ein Artikel von Stephan Radomsky (SZ Plus).
Mit einem Talkabend klingt der erste Gipfeltag nun aus. Marc Beise, Gründer des SZ Wirtschaftsgipfels, spricht mit dem Satiriker und Moderator Oliver Welke über Führung, Verantwortung und die großen Fragen der Gegenwart.
Marc Beise und Oliver Welke plaudern im Ballsaal des Hotels Adlon. Foto: Johannes Simon
Sina Kampe
Dröge kritisiert Merz
Jetzt geht es um den Klimaschutz. Lisa Nienhaus, Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, will von Katharina Dröge, der Fraktionsführerin der Grünen im Bundestag, wissen: Frau Dröge, wie bewerten Sie den Auftritt von Friedrich Merz bei der Klimakonferenz in Brasilien? Die Antwort:
„Es war großartig, dass er da war, er hatte nur nichts mitgebracht – außer sich selbst.Katharina Dröge
“
Tatsächlich war Merz nur kurz vor Ort und es ist bislang nicht bekannt, welchen Betrag Deutschland in Belém für den Klimaschutz beisteuern will. Die Rede ist lediglich von einer „beachtlichen Summe“. Dröge wirft dem Kanzler vor, sich überhaupt nicht für den Klimaschutz zu interessieren.
Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: Friedrich Bungert
Das Thema auf der Bühne beim SZ Wirtschaftsgipfel lautet: „Emissionsfreie Wirtschaft – Erfolgsfaktor oder Ding der Unmöglichkeit?“. Mit Dröge im „gemischten Doppel“ auf der Bühne: Stefan Klebert. Der Manager führt die GEA Group, einen börsennotierten Industriekonzern mit Sitz in Düsseldorf, der Anlagen für die Nahrungsmittel- und Chemieindustrie baut und ist seit 2019 als CEO im Amt.
Sonja Salzburger
Dröge: „Technologieoffenheit ist bedauerlicherweise ein Kampfbegriff geworden“
Geteilter Meinung sind die beiden Diskussionsteilnehmer Katharina Dröge und Stefan Klebert unter anderem bei der Energiewende. Die sei in Deutschland falsch gelaufen, sagt Klebert. Die Abschaltung der Atomkraftwerke halte er für einen Fehler, da Deutschland nun viel Strom aus dem Ausland teuer einkaufe, insbesondere Atomstrom aus Frankreich.
„Die Abschaltung der Atomkraftwerke hatte keinen Effekt mehr auf den Strompreis in Deutschland", hält Dröge dagegen. Atomstrom sei nur so günstig, weil der französische Staat ihn massiv subventioniert. Als Ökonomin frage sie sich auch: „Warum sind wir dagegen, Strom auch zu importieren und exportieren wie andere Waren?" Zudem ist sie nicht einverstanden mit der aktuellen Diskussion rund um das Thema Technologieoffenheit. „Technologieoffenheit ist bedauerlicherweise ein Kampfbegriff geworden", sagt die 41-Jährige. Er werde oft genutzt, um die Verlängerung der Nutzung von fossiler Energie zu begründen.
Björn Finke
Wärmepumpen-Manager: Krankenstand macht Installation teurer
Felix Plog ist beim Panel zur Zukunft der grünen Wirtschaft zu Gast. Er ist Chef von Thermondo, einem Unternehmen, das für Hausbesitzer Wärmepumpen und Solaranlagen installiert. Der Manager klagt über die hohen Strompreise in Deutschland: Wäre Elektrizität billiger, würden mehr Haushalte von Gas- oder Ölheizungen auf klimafreundliche Wärmepumpen umsteigen, sagt er. In den vergangenen Jahren sei die Politik bei der Energiewende „nicht immer richtig abgebogen“, und das sei ein Grund für die hohen Preise.
Kritiker monieren, dass Wärmepumpen und ihre Installation in Deutschland teurer sind als im Ausland. Plog sagt, das liege unter anderem daran, dass die Stromnetzbetreiber in Deutschland teure und voneinander abweichende Vorgaben für die Installation machten. Außerdem seien die Arbeitskosten für die Installateure höher als im Ausland: wegen der Sozialabgaben und auch wegen des hohen Krankenstands.
Felix Plog, CEO von Thermondo. Foto: Friedrich Bungert
Björn Finke
Thyssenkrupp-Managerin: Staat soll heimischen Stahl kaufen
Thyssenkrupp-Managerin Ilse Henne sitzt beim SZ Wirtschaftsgipfel auf dem Panel „Wie geht es weiter mit der grünen Wirtschaft?". Die Stahltochter des Unternehmens investiert viel Geld in klimafreundliche Anlagen, steckt aber zugleich in der Krise und streicht Tausende Jobs. Henne sagt, dass grüner, also klimafreundlich erzeugter Stahl die Zukunft sei. Allerdings werde die Umstellung vielleicht nicht so schnell gelingen wie noch vor wenigen Jahren erhofft. Die Managerin fordert auch Unterstützung der Politik: So sollte die öffentliche Hand für Infrastruktur-Projekte, etwa Brücken, heimischen Stahl kaufen. Ziel sei es aber, dass die deutsche Stahlindustrie eines Tages auch ohne Hilfen des Staates grünen Stahl profitabel herstellen könne.
Ilse Henne im Gespräch mit SZ-Moderatorin Nakissa Salavati. Foto: Johannes Simon
Sina Kampe
Impressionen vom ersten Gipfeltag
Der 19. SZ Wirtschaftsgipfel ist in vollem Gange – noch bis Mittwoch gibt es zahlreiche Gespräche und Panels. Das Motto: „Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt“. Doch nicht nur auf der Bühne finden spannende Diskussionen statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind ins Berliner Hotel Adlon gekommen, um sich auszutauschen, zu netzwerken und gute Gespräche zu führen. Finden Sie sich auf den Bildern wieder? Einfach durch die Slideshow klicken.