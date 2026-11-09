Okay, man muss nicht unbedingt in die USA fliegen und auf einer Wahlkampfparty von US-Präsident Donald Trump auftauchen, wenn man etwas für die wirtschaftliche Unabhängigkeit Europas tun will. Das kann man auch anders machen, womöglich besser als Audi-Chef Gernot Döllner. Wie aber? Frage also an Petra Scharner-Wolff, Vorstandsvorsitzende der Otto Group. „Einfach machen“, sagt sie. Zum Glück brauche sie „Herrn Trump“ nicht, und sie brauche da auch keine großen Auftritte.

Europas Wandlungsfähigkeit und europäische Stärken, erklärt am Beispiel eines im Sommer 1949 gegründeten Unternehmens, dessen Kataloge früher millionenfach auf deutschen Wohnzimmer- und Küchentischen lagen, wenn man so will als der farbig bedruckte Bestseller zum deutschen Wirtschaftswunder. Die Welt war nicht nur käuflich, sie war auch erschwinglich. Bis das dicke Bilderbuch irgendwann vollständig digitalisiert und auf den Online-Handel hin umgebaut wurde. Jetzt sitzt Petra Scharner-Wolff, die erste Frau an der Spitze dieses Unternehmens, auf der Bühne des SZ-Wirtschaftsgipfels. Man kann ein Unternehmen umbauen, man kann innovativ sein, man kann am Ball bleiben. Aber auf alles hat man leider doch keinen Einfluss. Wenn sich zum Beispiel die Amerikaner gegen China abschotten und die Chinesen dann ihre billigen Waren nach Europa umlenken, dann sei das ein Problem für Firmen wie Otto. Dazu komme, dass ja „keiner weiß, wie das Zollregime in vier, fünf Tagen“ aussehe. Einen alten Versandhandel auf den neuesten Stand zu bringen, dauert jedenfalls länger als jede Halbwertzeit US-amerikanischer Zollsätze.

Wer also Europa unabhängiger machen will, muss erst mal nachsehen, warum Europa abhängig ist und von wem. Es gehe ja nicht darum, von Indonesien oder Brasilien erpresst zu werden, sagt Moritz Schularick, der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Sondern von jemand anderem.

„Wir sind nicht klein, wir sind als Europa stark“: Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Johannes Simon

Bei ähnlichen Diskussionsveranstaltungen ist ja irgendwann vom „Elefanten im Raum“ die Rede, was ja auf die Dauer auch langweilig werden kann, immer diese Elefanten. Und deshalb hat Schularick an diesem trüben Berliner Montagmorgen mal ein neues Tier eingeführt. Es geht ihm nämlich „um die beiden Gorillas“. Auch die sind natürlich nicht im Raum, und es geht, man ahnt es, bei diesen Primaten um die USA und China. Wie schön wäre es da, könnte man sich noch auf das alte Montesquieu-Theorem verlassen, wonach es „überall dort, wo die Sitten sanft“ seien, Handel gebe. Und überall da, wo es Handel gebe, die „Sitten sanft“ seien. Als der Baron de Montesquieu 1748 seinen Bestseller „Vom Geist der Gesetze“ schrieb, da kannte er natürlich Donald Trump noch nicht, einen klassischen Vertreter der eher unsanften Sitten, Handel hin oder her. Oder eben China, auch nur nach außen hin ein lupenreiner Verfechter des fairen und sanften Welthandels. Es gebe da eben diese Macht-Asymmetrien, sagt Schularick, und da laufe es für Europa leider nicht immer gut. Aber er hat auch eine gute Nachricht: „Wir sind nicht klein, wir sind als Europa stark“, sagt er. Nur dass man leider noch nicht die Instrumente entwickelt habe, „um uns zu wehren“.

„Wir spielen nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga.“

Ein Instrument könnte und sollte auf jeden Fall sein: wirtschaftliche Stärke. „Ohne eine starke Wirtschaft in Europa werden wir nicht wettbewerbsfähig sein“, sagt Sabrina Soussan, die früher mal bei Siemens gearbeitet hat und heute unter anderem als Chefin im Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental sitzt. Was per se schon berichtenswert ist, weil sie in deutschen Aufsichtsräten damit zu den sehr wenigen Frauen gehört, die eine solche Position innehaben. „Ich bin keine Pessimistin und die Zukunft Europas liegt mir am Herzen“, sagt sie. Ein gutes Statement, denn Pessimisten gibt es ja eigentlich schon genug auf der Welt. Aber man muss auch als Optimistin realistisch sein. „Wir spielen nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga“, sagt sie. In der ersten Liga, da spielen die Gorillas, und sie spielen ziemlich gut. Und sie spielen aggressiv. Um bei KI aufzuholen, brauche man zehn bis 15 Jahre, sagt die Französin. „Wir reden viel, aber wir müssen endlich umsetzen.“

„Ich bin keine Pessimistin“: Sabrina Soussan (Mitte) mit Petra Scharner-Wolff (links) und Kristina Trink. Foto: Johannes Simon

Wo nun Kristina Trink ins Spiel kommt, sie ist die oberste Risikobewerterin bei der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Mit Risiken kennt sie sich also aus, und zu den großen Risiken gehört zurzeit das Thema Energie. Energie sei die „Basis der Wettbewerbsfähigkeit“, glaubt Trink, was man sich leicht erklären kann. Unternehmen, die hohe Energiepreise zu bewältigen haben, sind weniger wettbewerbsfähig als die anderen. Und selbst wenn man dann richtigerweise auf erneuerbare Energien setze, bekommt man die alten Abhängigkeiten dann doch wieder durch die Hintertür: das Dilemma der chinesischen Rohstofflieferungen, die jederzeit per chinesischen Exportkontrollen gedrosselt werden können. „Das Risiko des Nichthandelns ist das größte Risiko“, sagt die Risikoexpertin Trink. Ein Schlusswort.