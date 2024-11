Das Geschäft mit der Langlebigkeit

Auf dem Podium des SZ Wirtschaftsgipfels wird nicht nur über die harten, wirtschaftspolitischen Themen gesprochen. Sondern im Moment auch über "Longevity". Also darüber, wie wir möglichst lange leben können. Passend dazu eine Leseempfehlung: Meine Kollegen waren zu Besuch in so einem sogenannten "Medical Spa". Dort kommen Prominente und andere Menschen mit einem gut gefüllten Bankkonto hin, um weitaus älter zu werden als der Durchschnittsmensch. Hinter all dem steckt ein Milliardengeschäft.



Doch bringt so ein Besuch in so einem Medical Spa wirklich etwas? Das lesen Sie hier (SZ Plus).