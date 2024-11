Baerbock: Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht mehr ausreichend

"Wir müssen anerkennen, dass das Zwei-Prozent-Ziel der Nato in unserer heutigen Lage nicht mehr ausreichen wird", sagt Außenministerin Annalena Baerbock in ihrer Eröffnungsrede beim SZ Wirtschaftsgipfel. Deutschland und Europa müssten bei den Verteidigungsausgaben zulegen, um Werte wie Demokratie, Frieden und Freiheit zu verteidigen. Doch es gehe dabei um mehr als finanzielle Mittel. Die Verteidigungsfähigkeiten müssten auch in materieller Hinsicht in Zusammenarbeit mit anderen Partnern gestärkt werden. "Wir müssen Investitionen in die europäische Sicherheit groß denken und groß machen", so Baerbock. Das sei auch eine Brücke zu transatlantischen Partnern. Die Bundesregierung will in diesem Jahr die 2014 vereinbarte Nato-Zielmarke für Verteidigungsausgaben erreichen. Sie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten jährlich mindestens zwei Prozent ihres BIP dafür einplanen.