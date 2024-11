Die Welt im Umbruch – was tun?

So lautet die Leitfrage beim 18. SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin. In den kommenden drei Tagen werden wir Sie in diesem Liveblog über die Veranstaltung auf dem Laufenden halten.

Wir diskutieren darüber, welche Folgen die Wahlen in Europa und den USA für Politik und Wirtschaft haben werden und wie künstliche Intelligenz, Kernfusion und andere Technologien uns voranbringen könnten. Und darüber, was die Kriege für die Welt und den Welthandel bedeuten.



Unter den mehr als 60 Referentinnen und Referenten sind Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Volker Wissing, Bundesminister für Digitales, Verkehr und Bundesminister der Justiz. Außerdem Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP. Jörg Kukies (SPD), der gerade erst Lindner als Finanzminister beerbte, werden wir fragen, wie es mit den Staatsfinanzen weitergeht. Im Gespräch mit Friedrich Merz (CDU) sowie dem Philosophen Markus Gabriel (Universität Bonn) geht es um ethischen Kapitalismus. Da das natürlich noch längst nicht alles ist, lohnt es sich, in den kommenden Tagen immer mal wieder in unserem Liveblog vorbeizuschauen. Herzlich willkommen!