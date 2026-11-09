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Der erste Gast ist der „Rentenrebell“ der CDU
Gleich spricht Johannes Winkel, der Bundesvorsitzende der Jungen Union und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mit SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer und SZ-Vizechef Ulrich Schäfer. Winkel gehörte zu den sogenannten unionsinternen Rentenrebellen, die im Dezember 2025 das damalige Rentengesetz der Koalition abgelehnt hatten, weil es die Ausgaben der jungen Generation erhöht hätte. Die Rente mit 63 will Winkel abschaffen. Sie kostet Menschen, die 2006 geboren worden sind, rund 10 000 Euro pro Person, hat jüngst Robert Rühl, Lehrbeauftragter an der Universität Bayreuth, ausgerechnet.
Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Friedrich Bungert
„Der Staat ist so dysfunktional geworden“
Moritz Schularick, Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, hat dem SZ-Wirtschaftschef Alexander Mühlauer und Lisa Nienhaus, der Leiterin der SZ-Gipfel, vorab ein Interview gegeben. Darin übt Schularick scharfe Kritik an der Arbeit der Regierung. Der Staat sei inzwischen „so dysfunktional geworden, dass er die zentralen Probleme nicht mehr gelöst bekommt“.
Mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaft ist der Ökonom überzeugt, dass Deutschland von anderen europäischen Ländern lernen kann. Als Beispiel nennt er Dänemark. Dort gibt es einen flexiblen Arbeitsmarkt und einen vergleichsweise lockeren Kündigungsschutz, verbunden mit einem starken sozialen Sicherungsnetz. Ein Gespräch, das nachdenklich macht.
Schwarz-Rot – eine ökonomische Halbzeitbilanz
Mein Kollege Claus Hulverscheidt hat renommierte Ökonominnen und Ökonomen um ein vorläufiges Fazit zur Arbeit der Bundesregierung gebeten. Bauturbo, Aktivrente, Grundsicherung, geopolitische Veränderungen: Hier lesen Sie die Einschätzungen der Expertinnen und Experten zum Standort Deutschland.
„Ich arbeite daran, mich ein Stück weit selbst zu ersetzen“
Als eine der ersten Rednerinnen wird heute Otto-Chefin Petra Scharner-Wolff auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels erwartet. Meine Kollegin Paulina Würminghausen hat die Managerin vorab in der Hamburger Konzernzentrale besucht und mit ihr über die Otto Group, Privates und KI gesprochen – ein lesenswertes Porträt!
Kann Deutschland von Donald Trump lernen?
Zugegeben, die Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten fällt in der SZ-Redaktion selten positiv auf. Spätestens seit dem „Liberation Day“ im April 2025, mit dem er einen globalen Handelskonflikt ausgelöst hat, der bis heute nur Verlierer kennt, trauen ihm die wenigsten noch große ökonomische Kompetenz zu.
Doch in einem Punkt, so argumentiert Lisa Nienhaus, Leiterin des SZ Wirtschaftsgipfels, können sich Deutschland und Europa tatsächlich etwas von ihm abschauen: beim Thema Regulierung. Ihr Kommentar erklärt, warum.
Der Chef blickt zurück
SZ-Vizechefredakteur Ulrich Schäfer war schon 2007 beim ersten SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin dabei. Zum Auftakt der 20. Ausgabe blickt er zurück auf die Jahre, in denen der damalige Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) den Bankern die Leviten las und der frühere US-Präsident Barack Obama das Hotel Adlon, in dem der Gipfel bis zum vergangenen Jahr stattfand, zur Festung werden ließ. Was sich im Laufe der Jahre alles verändert hat: Hier geht’s zum Artikel.
Herzlich willkommen beim 20. SZ Wirtschaftsgipfel!
Vom 9. bis zum 11. November 2026 findet unter dem Motto „Souverän in wilden Zeiten“ der SZ Wirtschaftsgipfel statt. Es ist bereits die 20. Ausgabe der Veranstaltung, dieses Jahr sind wir erstmals im Gasometer Berlin auf dem Euref-Campus zu Gast. Mehr als 100 Speakerinnen und Speaker haben sich angekündigt, darunter Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Mit unserem Liveblog bleiben Sie an allen drei Tagen auf dem Laufenden.