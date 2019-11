Als die Deutsche Bank kurz nach der Jahrtausendwende dazu ansetzte, nicht nur die Wall Street, sondern auch noch China zu erobern, war sie spät dran. Andere große Investmentbanken, Goldman Sachs, Morgan Stanley, hatten sich dort breitgemacht, um der erwachenden Volkswirtschaft in Fernost Zugang zu den Kapitalmärkten zu verschaffen. Auf den Nachzügler aus Deutschland hatte niemand gewartet.

Und doch gelang es dem damaligen Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann anscheinend spielend, in China Fuß zu fassen. 2005 beteiligten sich die Frankfurter an der staatlich kontrollierten Bank Huaxia. Im Jahr darauf brachte man die Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) an die Börse - es war der bis dahin weltgrößte Börsengang. 2011 kürte die Finanzagentur Bloomberg die Deutsche Bank zu einem der besten Berater für Börsengänge in China und anderswo in Asien.

Im Jahr 2019 wurde nun durch Recherchen von Süddeutscher Zeitung, WDR und New York Times bekannt: Der Erfolg von Deutschlands größtem Geldhaus im Wirtschaftswunderland fußte nicht allein auf Fleiß und Geschick, sondern auf Geschenken, Gefälligkeiten und der Hilfe hochbezahlter Mittelsmänner. Zur Landschaftspflege gehörte es nicht nur, dubiose Berater zu entlohnen, sondern auch mehr als hundert Kinder von Parteikadern oder Chefs staatlicher Firmen als Angestellte im Unternehmen unterzubringen. Manche waren klar unterqualifiziert, doch ihre Einstellung galt als "Investition". Für ein Treffen zwischen Ackermann und dem chinesischen Staats- und Parteichef Jiang Zemin im Jahr 2002 zahlte die Bank außerdem 100 000 Dollar an eine dubiose Beraterfirma.

Von 2002 bis 2014 ebnete sich die Bank auf diese Weise den Weg in den chinesischen Markt. So geht es aus internen Untersuchungsberichten der Bank hervor, welche die SZ erhalten hatte. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat diese Fälle untersucht und im August 2019 erklärt, die Deutsche Bank habe in korrupter Weise Vorteile gewährt. Die Bank räumte kein Fehlverhalten ein, zahlte diesen Sommer aber als Teil eines Vergleichs mit der SEC eine Geldbuße von 16 Millionen Dollar. Anwälte der Bank hatten mit bis zu 252 Millionen Dollar gerechnet.

Der Fall belegt, wie schwer es in manchen Ländern ist, frei von Korruption Geschäfte zu machen. Auch Siemens hat in China, über Zwischenhändler, jahrelang Schmiergeld gezahlt, wie aus mehr als 40 Urteilen chinesischer Strafgerichte hervorging. In fast allen Fällen hatten Zwischenhändler Verantwortliche von Krankenhäusern bestochen, damit diese Siemens-Produkte kauften.

Bei der Deutschen Bank stand im Mittelpunkt der zweifelhaften Geschäfte ein Mann namens Lee Zhang, der langjährige China-Statthalter der Bank. Zhang stieß 2001 zur Deutschen Bank. Der Chinese galt als geschickter Netzwerker und äußerst spendabel. Der frühere Premier Wen Jiabao wurde mit einem Kristallpferd für 15 000 Dollar bedacht. Vize-Premier Zeng Peiyan bekam einen Fernseher für 5400 Dollar. Im Mai 2005 empfahl Zhang, einen "politischen Berater" zu engagieren, welcher die Bank dabei unterstützen sollte, sich "in Peking zurechtzufinden". Konkret brauchte die Deutsche Bank Hilfe beim Versuch, einen Anteil an der Bank Huaxia zu kaufen. Es sollte der größte Coup der Bank in der Volksrepublik werden, das Vorhaben stand ganz oben auf Ackermanns Prioritäten-Liste. Die Compliance-Abteilung der Bank äußerte Bedenken, der Berater könne ein Strohmann sein. Die Strategieabteilung setzte sich darüber hinweg und bezahlte dem Berater zwei Millionen Euro.

Detailansicht öffnen Im Jahr 2002 trafen sich Chinas damaliger Staats- und Parteichef Jiang Zemin (links) und der Deutsche-Bank-Vorstand Josef Ackermann zwei Mal. SZ-Illustration: Stefan Dimitrov

Ackermann erklärt, von illegalen Zahlungen oder dubiosen Beratern nichts gewusst zu haben. Die Bank sagt, die Vorfälle reichten bis 2002 zurück und seien bereits entsprechend behandelt worden. Lee Zhang wechselte 2011 zur chinesischen Bank ICBC, jenem Institut, dessen Börsengang die Deutsche Bank 2006 eingefädelt hatte. Ein Mitarbeiter, der damals in Asien die Zahlungen an den zweifelhaften Berater in die Wege leitete, ist noch bei der Deutschen Bank beschäftigt. Er stieg zeitweise zum Verwaltungschef im Bereich Regulierung, Compliance und Bekämpfung von Finanzkriminalität auf.