Von Ann-Marlen Hoolt

„Früher hieß Leasing: Gib mir einen Diesel“, erinnert sich Marcus Schulz an seinen Berufseinstieg. Der Manager beim Leasing-Unternehmen Arval berichtet auf dem Podium im SZ-Hochhaus, wie sich seine Branche in den vergangenen Jahren verändert hat. Die Nachfrage nach elektrischen Antrieben sei inzwischen groß, auch weil die Technologie immer besser werde. „Das Momentum kann nicht zurückgedreht werden“, sagt er. Trotzdem beobachtet Schulz gerade in Deutschland eine Art Grundskeptizismus gegenüber Veränderungen, den er in Nachbarstaaten Deutschlands wie etwa Belgien oder den Niederlanden nicht sehe. Bei neuen Technologien seien die Deutschen vorsichtiger, stellt er fest.