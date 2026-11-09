Angesichts der krisengeplagten Wirtschaft gerät schnell aus dem Blick, wo Neues entsteht. Der SZ Gipfelstürmer Award, wie immer beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin verliehen, rückt den Fokus auf besonders innovative Start-ups. In jeder der drei Kategorien – Food & Agritech, Health & Biotech und „Finance“ – hat eine eigene Jury entschieden. In den Jurys saßen Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, des Gründerzentrums UnternehmerTUM der TU München, der Süddeutschen Zeitung und von SZ Dossier.
Start-up-WettbewerbDas sind die Sieger des SZ Gipfelstürmer Award
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Die Süddeutsche Zeitung zeichnet bei ihrem Wirtschaftsgipfel besonders innovative Start-ups aus. Die diesjährigen Gewinner produzieren klimafreundliche Energie, verbessern medizinische Diagnosen und prüfen Unternehmen.
Von Leonie Sanke, Berlin
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