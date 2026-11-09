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Start-up-WettbewerbDas sind die Sieger des SZ Gipfelstürmer Award

Lesezeit: 3 Min.

Die drei Gewinner des SZ Gipfelstürmer Award auf der Bühne
Die drei Gewinner des SZ Gipfelstürmer Award auf der Bühne
Foto: Johannes Simon

Die Süddeutsche Zeitung zeichnet bei ihrem Wirtschaftsgipfel besonders innovative Start-ups aus. Die diesjährigen Gewinner produzieren klimafreundliche Energie, verbessern medizinische Diagnosen und prüfen Unternehmen.

Von Leonie Sanke, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Angesichts der krisengeplagten Wirtschaft gerät schnell aus dem Blick, wo Neues entsteht. Der SZ Gipfelstürmer Award, wie immer beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin verliehen, rückt den Fokus auf besonders innovative Start-ups. In jeder der drei Kategorien – Food & Agritech, Health & Biotech und „Finance“ – hat eine eigene Jury entschieden. In den Jurys saßen Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, des Gründerzentrums UnternehmerTUM der TU München, der Süddeutschen Zeitung und von SZ Dossier.

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