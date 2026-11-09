Angesichts der krisengeplagten Wirtschaft gerät schnell aus dem Blick, wo Neues entsteht. Der SZ Gipfelstürmer Award, wie immer beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin verliehen, rückt den Fokus auf besonders innovative Start-ups. In jeder der drei Kategorien – Food & Agritech, Health & Biotech und „Finance“ – hat eine eigene Jury entschieden. In den Jurys saßen Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, des Gründerzentrums UnternehmerTUM der TU München, der Süddeutschen Zeitung und von SZ Dossier.