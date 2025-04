Von Vivien Timmler, Berlin

Verena Pausder will das so nicht stehen lassen. Gerade eben hat der geschäftsführende Digitalminister Volker Wissing (parteilos) referiert, was sich alles getan habe bei der Digitalisierung in Deutschland. Digitale Patientenakte, digitale Kfz-Zulassung, Deutschlandticket, 5G-Ausbau, Glasfaser – läuft doch ganz gut, findet er. Nicht überall, klar, insbesondere die Verwaltung in den Behörden sei ein Problem. Aber alles in allem habe er doch viel erreicht, so Wissings Botschaft.