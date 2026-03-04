Darf eine künstliche Intelligenz über Leben und Tod entscheiden? Alena Buyx stellt diese Frage nicht als Gedankenexperiment. In der Medizin sei sie längst Realität. „Meine Antwort ist ein qualifiziertes Nein“, sagt sie. Wobei sie in ihrer Argumentation dann nicht der Entweder-oder-Logik der Informatik folgt, sondern den Differenzierungen der Geisteswissenschaften. Als Medizinethikerin hat sie lange Erfahrung damit. 2019 war sie noch Mitglied des Ethikrates, da haben sie eine 400-Seiten-Studie zu diesem Thema erstellt. Sie gehört auch eher zu denen, die KI umarmen. „Diese Algorithmen sind ein Kracher“, sagt sie. „Da ist vieles längst übermenschlich.“ KI kann vieles schneller, besser, ist der kognitiven Leistungsfähigkeit der Menschen überlegen. Was sie aber nicht kann: ethische Entscheidungen treffen.